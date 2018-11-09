Спасателей МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающихся морозов

Спасатели попросили новосибирцев воздержаться от дальних поездок





Новосибирских спасателей перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающихся на город и область морозов.





По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, сейчас в регионе проверены все источники электроснабжения и приготовлены стационарные, подвижные и мобильные пункты обогрева. Все спасательные подразделения переведены в режим «Повышенная готовность».







«Необходимо предельно аккуратно обращаться с электронагревательными приборами, не оставлять их без присмотра, также не перегружать электросеть и не перекаливать печи. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть со спичками и зажигалками. Будьте осторожны с огнем», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.





Спасатели настоятельно рекомендуют новосибирцам воздержаться от загородных поездок.



Если же поездка необходима, то водителям нужно иметь при себе провода для «прикуривания», буксировочный трос, лопату, переносной фонарь, домкрат, утеплитель для двигателя и набор ключей для ремонта.





«Всегда имейте с собой заряженный мобильный телефон, аптечку, огнетушитель и теплые вещи», — добавляется в памятке МЧС.





В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.





В октябре НГС публиковал рекомендации спасателей о том, что нужно делать при сильном ветре.







Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

