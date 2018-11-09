В окрестностях Новосибирска появились морозостойкие рогатые птицы

Орнитологи заметили пернатых, которые летят с севера

Рогатые жаворонки проводят лето и осень в тундре — у птиц на голове характерные чёрные перья, напоминающие рога
Рогатые жаворонки проводят лето и осень в тундре — у птиц на голове характерные чёрные перья, напоминающие рога


В Новосибирск на время прилетели рогатые жаворонки, пуночки и лапландские подорожники — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг.


По словам орнитолога Алексея Яновского, в ноябре все три вида птиц прилетают в Новосибирск по пути из тундры в Среднюю Азию, где будут зимовать.


«Рогатые жаворонки выводят потомство и проводят лето и осень в тундре, а с выпадением там глубокого снега мигрируют далеко на юг в Среднюю Азию, а в ноябре их ежегодно видят в окрестностях Новосибирска. В эти же сроки оттуда же к нам подлетают и иногда задерживаются на несколько недель птицы размером с воробья — пуночки и лапландские подорожники», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы сделали короткую остановку в городе и продолжили свою миграцию к местам зимовок. А одними из первых Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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