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На историческое здание на Красном проспекте вернулся герб СССР

Его реставрировали почти восемь месяцев

Советский герб пропал со здания в начале весны и вернулся на место только в конце октября
Советский герб пропал со здания в начале весны и вернулся на место только в конце октября


На фасад исторического здания Сбербанка на Красном проспекте вернулся герб СССР, который рабочие демонтировали ещё весной, — привычного новосибирцам декоративного элемента не было здесь почти восемь месяцев.


«Герб, ранее снятый со здания по адресу Красный проспект, 46, был возвращён на прежнее место 30 октября. Проведены все необходимые реставрационные работы», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк».


Рабочие сняли герб со здания ещё 2 марта: после этого долгое время вместо привычного барельефа на фасаде виднелось тёмное пятно. В Сбербанке тогда поясняли, что герб сняли из-за «риска обрушения» и вернут на место после реконструкции. При этом в областном управлении по государственной охране объектов культурного наследия корреспонденту НГС сообщали, что отреставрированный барельеф с гербом вернётся на здание не позже 30 июля.


Герб отреставрировали, прежде чем снова установить на фасаде
Герб отреставрировали, прежде чем снова установить на фасаде


Здание № 46 на Красном проспекте имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Его построили в 1936 году в стиле неоклассицизма по проекту архитекторов Дмитрия Агеева и Якова Кузнецова. Часть здания исторически занимала сберкасса, а позднее — Сбербанк.

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