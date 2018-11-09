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Всем кататься: в Шерегеше запустили подъёмники

Их открыли для лыжников и сноубордистов уже с утра

Из-за сильного ветра не запустили только часть подъёмников
Из-за сильного ветра не запустили только часть подъёмников


Сегодня утром, 9 ноября, на горнолыжном курорте в Шерегеше подъёмники заработали для пассажиров, лыжников и сноубордистов.


Горнолыжной комплекс «Каскад» анонсировал запуск вечером накануне, сегодня его представители опубликовали список трасс, которые работают и не работают.


«Сегодня ночью ратраки подготовили все трассы, кроме верхней части "Лба".Там ветер выдул снег, и пока техника туда пройти не может. "Олимпия", "Доллар" и "Мустаг" сейчас стоят из-за сильного ветра — больше 15 м/с. Как только ветер стихнет, мы запустим их. Трассы готовы. Все остальные подъемники, включая бугели, работают», — говорится в группе «Каскада» в соцсети «ВКонтакте».


Горнолыжный комплекс «Фристайл», как отмечается в его группе «ВКонтакте», запустил свой подъёмник в первых числах ноября.


Сейчас, как видно на веб-камере, в Шерегеше снежно и ветрено, но это не мешает спортсменам кататься на трассах.



В конце октября горнолыжный комплекс «Каскад» объявил об отмене разовых билетов на подъёмники.

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