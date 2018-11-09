Автобус с новосибирцами вылетел с трассы и врезался в дерево по пути в Шерегеш

Автобус съехал в кювет ранним утром 9 ноября

Авария случилась утром в 30 километрах от Шерегеша
Авария случилась утром в 30 километрах от Шерегеша


Рейсовый автобус с туристами из Новосибирска попал в аварию в 30 километрах от Шерегеша. ДТП случилось ранним утром в пятницу, 9 ноября. 


По информации очевидцев в социальных сетях, автобус съехал с дороги в кювет и врезался в дерево из-за скользкой дороги.


«Это был заказной автобус, не с автовокзала. Там все живы-здоровы, никто не пострадал. Только автобус разбили», — рассказал корреспонденту НГС директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.


В отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области информацию об аварии подтвердили.


«Авария была, но пока никаких подробностей у нас нет», — коротко сообщили корреспонденту НГС в ведомстве.


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


В середине октября недалеко от села Кочки рейсовый автобус чуть не слетел с трассы из-за столкновения с коровой.

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