Автобус с новосибирцами вылетел с трассы и врезался в дерево по пути в Шерегеш

Авария случилась утром в 30 километрах от Шерегеша





Рейсовый автобус с туристами из Новосибирска попал в аварию в 30 километрах от Шерегеша. ДТП случилось ранним утром в пятницу, 9 ноября.







По информации очевидцев в социальных сетях, автобус съехал с дороги в кювет и врезался в дерево из-за скользкой дороги.





«Это был заказной автобус, не с автовокзала. Там все живы-здоровы, никто не пострадал. Только автобус разбили», — рассказал корреспонденту НГС директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.





В отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области информацию об аварии подтвердили.





«Авария была, но пока никаких подробностей у нас нет», — коротко сообщили корреспонденту НГС в ведомстве.





В аварии никто не пострадал





В середине октября недалеко от села Кочки рейсовый автобус чуть не слетел с трассы из-за столкновения с коровой.