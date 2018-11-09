Автобус с новосибирцами вылетел с трассы и врезался в дерево по пути в Шерегеш
Автобус съехал в кювет ранним утром 9 ноября
Рейсовый автобус с туристами из Новосибирска попал в аварию в 30 километрах от Шерегеша. ДТП случилось ранним утром в пятницу, 9 ноября.
По информации очевидцев в социальных сетях, автобус съехал с дороги в кювет и врезался в дерево из-за скользкой дороги.
«Это был заказной автобус, не с автовокзала. Там все живы-здоровы, никто не пострадал. Только автобус разбили», — рассказал корреспонденту НГС директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.
В отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области информацию об аварии подтвердили.
«Авария была, но пока никаких подробностей у нас нет», — коротко сообщили корреспонденту НГС в ведомстве.
В середине октября недалеко от села Кочки рейсовый автобус чуть не слетел с трассы из-за столкновения с коровой.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото vk.com/act54