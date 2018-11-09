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Точное время не здесь: в мэрии признали, что самые известные часы города будут ошибаться всегда

Часовой механизм оказался слишком чувствительным

В мэрии объяснили, почему самые известные часы Новосибирска будут и дальше показывать неточное время
В мэрии объяснили, почему самые известные часы Новосибирска будут и дальше показывать неточное время


Механизм на «Доме с часами» на Красном проспекте, 11 может показывать некорректное время из-за большой чувствительности к погодным явлениям. 


Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.


«Отставание хода часов допускается. Детали механизма часов реагируют на изменения температуры воздуха и атмосферного давления. Защитить механизм путём изоляции помещения, к сожалению, не представляется возможным из-за статуса "Дома с часами" — он является памятником архитектуры регионального значения. Данное обстоятельство исключает даже минимальное изменение конструкции строения. При этом корректировка часов осуществляется регулярно», — сообщили корреспонденту НГС в городском департаменте.


О неправильном времени на самых известных часах Новосибирска регулярно сообщают читатели НГС. Они рассказывают, что часовой механизм на обоих циферблатах может отставать или спешить, а разница с точным временем доходит даже до 2 часов. Сегодня утром, по словам одного из читателей НГС, одни часы спешили на 2 минуты, вторые — на 4. 


Ранее в мэрии объясняли неточность хода отремонтированного часового механизма тем, что для его настройки требуется некоторое время. На ремонт самых известных часов Новосибирска потратили 2 миллиона рублей, а восстановили их в июне этого года ко Дню города.

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