Строим планы: автовокзал открыл продажу билетов до Нового года
Уже сейчас можно запланировать поездку до конца декабря
Новосибирский автовокзал открыл продажу билетов на рейсы до 29 декабря включительно — график рейсов на новогодние праздники составят через неделю.
«Обычно мы за месяц открывали, но в этом году решили [открыть продажу билетов] пораньше, люди просят, — рассказал НГС директор автовокзала Сергей Ермаков. — Мы ещё не знаем расписание перевозчиков на праздники. Пока собираем информацию от них, я думаю, через неделю мы откроем [продажу билетов] на новогодние каникулы».
По его словам, билеты можно купить с сегодняшнего дня в кассах и на сайте автовокзала.
В сентябре Новосибирский автовокзал запустил новый рейс из Новосибирска в Караганду — маршрут проходит через алтайские Славгород, Кулунду, а затем через Павлодар и Астану в Казахстане.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова