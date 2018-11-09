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Строим планы: автовокзал открыл продажу билетов до Нового года

Уже сейчас можно запланировать поездку до конца декабря

Продажу билетов на новогодние праздники откроют примерно через неделю
Продажу билетов на новогодние праздники откроют примерно через неделю

Новосибирский автовокзал открыл продажу билетов на рейсы до 29 декабря включительно — график рейсов на новогодние праздники составят через неделю. 


«Обычно мы за месяц открывали, но в этом году решили [открыть продажу билетов] пораньше, люди просят, — рассказал НГС директор автовокзала Сергей Ермаков. — Мы ещё не знаем расписание перевозчиков на праздники. Пока собираем информацию от них, я думаю, через неделю мы откроем [продажу билетов] на новогодние каникулы». 


По его словам, билеты можно купить с сегодняшнего дня в кассах и на сайте автовокзала. 


В сентябре Новосибирский автовокзал запустил новый рейс из Новосибирска в Караганду — маршрут проходит через алтайские Славгород, Кулунду, а затем через Павлодар и Астану в Казахстане. 

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