Новосибирский зоопарк поменял график работы

Теперь зоопарк будет закрываться на час раньше

В ближайшие дни спустят воду в вольере белых медведей 
В ближайшие дни спустят воду в вольере белых медведей 


Сегодня, 9 ноября, Новосибирский зоопарк перешел на новый режим работы — теперь зоопарк работает с 9:00 до 18:00.


Информация об изменении режима работы появилась на официальном сайте зоопарка.


«Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 17:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в объявлении.


Кроме того, в зоопарке сообщили, что сейчас всех теплолюбивых животных переводят в зимние павильоны.


«Как обычно, чуть дольше на улице остаются японские журавли и водоплавающие птицы на Лебедином озере. Утки, лебеди и гуси хорошо переносят минусовые температуры и поэтому будут на озере до тех пор, пока его почти полностью не покроет лед. В бассейнах Кая и Герды в ближайшие дни спустят воду. Тут дело не в температуре воды <...>, а в толщине льда. Пока медведи могут ломать ледяную корку, воду не сливают. Это делают, когда лед становится слишком толстым», — рассказали в зоопарке.


На днях новосибирский фотограф Анна Новикова опубликовала забавный ролик из жизни двух орангутанов Новосибирского зоопарка Мишель и Бату. Видео, на котором Мишель нагло отобрала фрукты у спокойного Бату, Анна Новикова сняла 7 ноября.

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