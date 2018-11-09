В сквере на Орджоникидзе поставили светящиеся по ночам трубы

В этом году первым в городе начнёт светить фонтан на Орджоникидзе





Сегодня, 9 ноября, в Новосибирске в сквере на Орджоникидзе начали монтировать световой фонтан — он будет стоять здесь в течение зимы.





Это первый городской фонтан, на который в этом году устанавливают световые формы. По информации начальника «Горфонтана» Валерия Науменко, монтаж начался в 10:00.





Планируется, что в течение нескольких недель в городе заработают и другие световые фонтаны. Подобные конструкции установят на фонтанах в Первомайском сквере и на площади Пименова около ГПНТБ.





«Часть арматуры световых фонтанов вандалами была приведена в негодность. Заказываются новые блоки, они будут проверены, прозвонены, смонтированы — это задерживает. Сейчас мы их смонтируем, посмотрим, как работают. Это достаточно небыстрый процесс, тем более сейчас похолодание идёт. Будем стараться, чтобы ещё 2–3 недели, и все фонтаны будут запущены», — рассказал корреспонденту НГС Валерий Науменко.





В прошлом году первый световой фонтан установили в Первомайском сквере — его собрали уже к 2 ноября.