В минздраве заявили, что онкологический центр в Новосибирске всё-таки построят

Константин Хальзов заявил, что новый онкоцентр должны начать строить в 2020 году

Сегодня, 9 ноября, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что проект онкоцентра заморожен ненадолго — до конца 2018 года специалисты должны обосновать для губернатора, что будет в новой концепции большой больницы для онкологических больных.





Хальзов заявил журналистам, что с октября минздрав проводит большой аудит онкологической службы в Новосибирской области — поэтому областные власти взяли «паузу» и пересмотрели существующую концепцию онкоцентра.







«На самом деле могу вам сказать честно: никаких изменений с точки развития онкологической службы нет. Наоборот, она развивается, и на сегодняшний день есть все предпосылки для того, чтобы наша онкологическая служба наконец-то заработала на территории так, как положено. До конца года мы обязаны предоставить губернатору уже медико-техническое обоснование того онкологического диспансера, который будет построен на территории Новосибирской области. На 2019 год — это разработка проекта, и предварительно начало строительства предполагается в 2020 году нашего онкологического центра», — рассказал глава регионального минздрава.





Он добавил, что на строительство онкоцентра уйдёт примерно 3-5 лет.





Министр добавил, что знает о проблемах онкологической службы в Новосибирской области, в том числе амбулаторной её части, и пообещал, что минздрав займётся развитием и этой составляющей.







На этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников сделал резонансное заявление — вопреки предвыборным планам он заморозил проект онкологического центра, который власти обещают жителям региона уже 10 лет. НГС узнал, почему Новосибирской области (одной из лидеров России по смертности от рака) крайне необходима адекватная система помощи больным и как должен выглядеть хороший онкоцентр.





Автор НГС Дарья Януш провела в больницах почти 10 месяцев — она откровенно рассказала читателям, как в Новосибирске лечат рак на самом деле.