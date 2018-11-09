Троллейбусы встали у ГПНТБ из-за обрыва проводов

На перекрестке Кирова и Восхода встали троллейбусы нескольких маршрутов

Обрыв контактной линии случился около 9:50





Утром 9 ноября на перекрёстке улиц Кирова и Восход в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.





Отметка о том, что на перекрёстке случился обрыв контактной линии, появилась на сервисе Яндекс.Пробки в 9:59. Через этот перекрёсток идут троллейбусные маршруты № 5 , 7, 8 и 10.





В диспетчерской Филиала № 2 «Кировский троллейбусный» информацию об обрыве контактной линии подтвердили. Ремонтные работы обещают закончить еще до 10:50.





Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин по улице Кирова не превышает 20 км/ч, а по улице Восход — 10 км/ч.



