Троллейбусы встали у ГПНТБ из-за обрыва проводов
На перекрестке Кирова и Восхода встали троллейбусы нескольких маршрутов
Утром 9 ноября на перекрёстке улиц Кирова и Восход в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.
Отметка о том, что на перекрёстке случился обрыв контактной линии, появилась на сервисе Яндекс.Пробки в 9:59. Через этот перекрёсток идут троллейбусные маршруты
В диспетчерской Филиала
Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин по улице Кирова не превышает 20 км/ч, а по улице Восход — 10 км/ч.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова