Расстрелял и выбросил с 5-го этажа: новосибирец получил 9 лет за убийство знакомого
Подсудимый утверждает, что просто оборонялся
В Новосибирске завершился суд над жителем города Олегом Хващевским, который сначала обстрелял своего знакомого, а потом сбросил его с 5-го этажа.
«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок в виде 9 лет <…> с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска.
В прокуратуре Заельцовского района ранее рассказывали, что убийство случилось утром 21 февраля 2017 года. По версии обвинения, Олег Хващевский был в гостях у малознакомого мужчины и во время застолья решил его убить.
Как пояснили в районном суде, Хващевский трижды выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Один выстрел попал в палец на левой руке, другой — в живот. В третий раз Хващевский промахнулся: пуля угодила в оконную раму.
«Не имея иной возможности скрыться от посягательства на свою жизнь, потерпевший решил это сделать единственным оставшимся способом — через окно квартиры, расположенной на 5-м этаже. В этот момент Хващевский, реализуя свой умысел на убийство, вытолкнул потерпевшего наружу через открытое окно», — описали преступление в прокуратуре района.
В суде уточнили, что упавший мужчина погиб при ударе о землю.
Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, тело было найдено возле дома
В четверг, 8 ноября, Заельцовский районный суд Новосибирска признал Хващевского виновным в убийстве и приговорил его к реальному сроку. Приговор в законную силу ещё не вступил.
В суде добавили, что свою вину Хващевский не признал: он настаивал на том, что «действовал в целях самообороны».
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС