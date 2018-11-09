Расстрелял и выбросил с 5-го этажа: новосибирец получил 9 лет за убийство знакомого

Подсудимый утверждает, что просто оборонялся

Отбывать срок Олегу Хващевскому предстоит в колонии строгого режима
Отбывать срок Олегу Хващевскому предстоит в колонии строгого режима

В Новосибирске завершился суд над жителем города Олегом Хващевским, который сначала обстрелял своего знакомого, а потом сбросил его с 5-го этажа.


«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок в виде 9 лет <…> с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска.


В прокуратуре Заельцовского района ранее рассказывали, что убийство случилось утром 21 февраля 2017 года. По версии обвинения, Олег Хващевский был в гостях у малознакомого мужчины и во время застолья решил его убить.


Как пояснили в районном суде, Хващевский трижды выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Один выстрел попал в палец на левой руке, другой — в живот. В третий раз Хващевский промахнулся: пуля угодила в оконную раму.


«Не имея иной возможности скрыться от посягательства на свою жизнь, потерпевший решил это сделать единственным оставшимся способом — через окно квартиры, расположенной на 5-м этаже. В этот момент Хващевский, реализуя свой умысел на убийство, вытолкнул потерпевшего наружу через открытое окно», — описали преступление в прокуратуре района.


В суде уточнили, что упавший мужчина погиб при ударе о землю.


Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, тело было найдено возле дома № 87 на улице Дуси Ковальчук. В региональном следственном управлении СКР рассказывали, что погибшим оказался 22-летний мужчина, который снимал квартиру в этом доме. По версии следствия, в ночь на 21 февраля он привёл к себе компанию молодых людей, с которыми только что познакомился в магазине. Во время застолья квартиросъемщик и один из гостей поссорились. В итоге гость начал стрелять в оппонента. 


В четверг, 8 ноября, Заельцовский районный суд Новосибирска признал Хващевского виновным в убийстве и приговорил его к реальному сроку. Приговор в законную силу ещё не вступил.


В суде добавили, что свою вину Хващевский не признал: он настаивал на том, что «действовал в целях самообороны».

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