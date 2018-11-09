Новосибирец упал в 3-метровую яму в гараже и сломал позвоночник

Мужчина упал в трёхметровую смотровую яму





В ночь на 9 ноября спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вытащили из смотровой ямы гаража 54-летнего мужчину со сломанным позвоночником — случай произошёл на улице Палласа в Кировском районе Новосибирска.





По информации спасателей, сообщение о том, что мужчина упал в смотровую яму, поступило около 00:10.





«Нас вызвали врачи скорой. Он ремонтом гаража занимался, у него там подвальное помещение, технический этаж. Соответственно он травмировался, упав, и вылезти самостоятельно не смог. Скорая помощь не могла его поднять, поэтому они спустились, оказали ему первую помощь. Туда спустились, уложили его на транспортировочный щит и при помощи альпинистского снаряжения и верёвок подняли наверх. Гараж индивидуальный, а входит ли он в какой-то кооператив, я не знаю. Глубина ямы стандартная, порядка 3 метров», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





По информации в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте», пострадавшего мужчину с переломами позвоночника передали врачам скорой помощи.





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