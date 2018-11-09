В ГИБДД рассказали подробности аварии на Героев Революции: пострадал подросток
Второго пешехода «Ниссан» не задел
Новосибирская автоинспекция рассказала о последствиях аварии, которая случилась вечером 8 ноября на переходе на улице Героев Революции.
Накануне аварийные комиссары службы «Альянс» сообщали, что автомобиль «Ниссан» зацепил двух пешеходов недалеко от перекрёстка с улицей Аксёнова.
Сегодня утром инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков уточнил, что пострадал только один пешеход — 16-летний подросток.
Пострадавший получил ушиб кисти и локтя, его отвезли в больницу.
По данным ГИБДД, авария произошла в 20:35, когда «Ниссан» ехал по улице Героев Революции со стороны Первомайской
«Двигался по улице Героев Революции в левом ряду. Пересекал перекрёсток со скоростью 40 км/ч на зелёный сигнал светофора. <…> На пешеходном переходе увидел быстро идущих двух пешеходов, пытаясь уйти от столкновения, начал резко тормозить, поворачивая налево. Один из пешеходов отскочил, подпрыгнул, ударился локтём о лобовое стекло с левой стороны», — передал Савченков показания 38-летнего водителя.Также водитель отмечает, что второго человека он не задел.
Кроме того, водитель добавил, что пешеходы были в тёмной одежде.
В связи с подобными авариями в ГИБДД напоминают, что из-за ранних сумерек желательно носить на одежде светоотражающие элементы.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым