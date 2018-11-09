В ГИБДД рассказали подробности аварии на Героев Революции: пострадал подросток

Второго пешехода «Ниссан» не задел

По словам водителя машины Nissan Bluebird, он ехал на зелёный сигнал светофора
По словам водителя машины Nissan Bluebird, он ехал на зелёный сигнал светофора


Новосибирская автоинспекция рассказала о последствиях аварии, которая случилась вечером 8 ноября на переходе на улице Героев Революции.


Накануне аварийные комиссары службы «Альянс» сообщали, что автомобиль «Ниссан» зацепил двух пешеходов недалеко от перекрёстка с улицей Аксёнова.


Сегодня утром инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков уточнил, что пострадал только один пешеход — 16-летний подросток.


Пострадавший получил ушиб кисти и локтя, его отвезли в больницу.


По данным ГИБДД, авария произошла в 20:35, когда «Ниссан» ехал по улице Героев Революции со стороны Первомайской


«Двигался по улице Героев Революции в левом ряду. Пересекал перекрёсток со скоростью 40 км/ч на зелёный сигнал светофора. <…> На пешеходном переходе увидел быстро идущих двух пешеходов, пытаясь уйти от столкновения, начал резко тормозить, поворачивая налево. Один из пешеходов отскочил, подпрыгнул, ударился локтём о лобовое стекло с левой стороны», — передал Савченков показания 38-летнего водителя.Также водитель отмечает, что второго человека он не задел.


Кроме того, водитель добавил, что пешеходы были в тёмной одежде. 


В связи с подобными авариями в ГИБДД напоминают, что из-за ранних сумерек желательно носить на одежде светоотражающие элементы. 

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