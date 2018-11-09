«Дом был полностью в огне»: на даче под Новосибирском погиб мужчина

Пожарные работали на месте около трёх часов

Причины пожара пока неизвестны





Поздно вечером в садовом обществе «Энергостроитель» под Новосибирском спасатели три часа провели на пожаре, который случился на одной из дач.





«На момент прибытия пожарной охраны горит дачный дом — полностью в огне. Дачный дом бревенчатый, мансардного типа размером 8 на 8 [метров]», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС по НСО, добавив, что дом уничтожен.





Сообщение о пожаре поступило в 23:29, пожарные прибыли на место в 23:56. Открытое горение пожарные ликвидировали в 0:16, а совсем завершили работу в 3:14.





По информации источника, знакомого с ситуацией, на пожаре погиб мужчина.





Причины пожара ещё неизвестны.





Накануне НГС рассказывал о другом пожаре под Новосибирском — вчера утром загорелся многоквартирный дом в Кольцово. Из горящей квартиры соседи смогли спасти мужчину.