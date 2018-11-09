На Учительской погасли светофоры: водители встали в глухую пробку
Сейчас причина сбоя в работе светофоров устанавливается
Утром 9 ноября на перекрёстке улиц Объединения и Учительской в Калининском районе Новосибирска погас светофор — на перекрёстке собралась пробка.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на перекрёстке не работают.
«Заявка поступила только что. Сейчас наши специалисты выехали на место, чтобы установить причину сбоя», — прокомментировали в СМЭУ.
Кроме того, в учреждении сообщили, что сегодня на шесть часов погаснут светофоры у ДК им. Горького на улице Богдана Хмельницкого.
«Будет производиться замена силового кабеля. Светофор не будет работать с 10:00 до 16:00», — сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой из архива НГС