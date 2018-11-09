На Учительской погасли светофоры: водители встали в глухую пробку

Сейчас причина сбоя в работе светофоров устанавливается

Специалисты СМЭУ уже выясняют причины сбоя





Утром 9 ноября на перекрёстке улиц Объединения и Учительской в Калининском районе Новосибирска погас светофор — на перекрёстке собралась пробка.





В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на перекрёстке не работают.





«Заявка поступила только что. Сейчас наши специалисты выехали на место, чтобы установить причину сбоя», — прокомментировали в СМЭУ.





На улицах Объединения и Учительской собралась пробка. Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч





Кроме того, в учреждении сообщили, что сегодня на шесть часов погаснут светофоры у ДК им. Горького на улице Богдана Хмельницкого.







«Будет производиться замена силового кабеля. Светофор не будет работать с 10:00 до 16:00», — сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.





Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

