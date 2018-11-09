«Мерседес» въехал в дерево и перевернулся на бок в Октябрьском районе
Автомобиль выехал с заснеженной дороги
Вечером 8 ноября на Выборной перевернулся Mercedes-Benz C180 — сначала он въехал в дерево, а затем повалился на бок.
Авария случилась в 22:10 недалеко от остановки «Пролетарская», за рулём был 25-летний водитель.
«Следовал по улице Выборная со стороны Ключ-Камышенского плато в сторону улицы Рябиновая, напротив дома 211/5 по улице Выборная совершил наезд на препятствие — дерево, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля на левую сторону», - рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Водитель обратился в НИИТО с дисторсией поясничного отдела позвоночника. Сейчас он уже отпущен.
24 октября НГС рассказывал, как на улице Петухова в Кировском районе на бок легла фура.
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Елена Громкова
Фото Владиславом Савченковым