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В Новосибирской области насчитали 94 тысячи безработных

По сравнению с прошлым годом этот показатель сократился

По сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года число безработных сократилось на 12 тысяч 
По сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года число безработных сократилось на 12 тысяч 


Аналитики Новосибирскстата подсчитали, сколько в Новосибирской области безработных людей по данным за третий квартал 2018 года.


«Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 58,3%, уровень безработицы — 6,6%», — отмечают специалисты.


По их данным, всего в регионе 1431,5 тысяч человек, способных работать, — их возраст начинается от 15 лет. При этом из этого числа 94,3 тысячи человек не работают.


Количество безработных, по информации аналитиков, значительно сократилось по сравнению с данными, которые были в начале года. В первом квартале в регионе насчитывалось 106,4 тысячи неработающих человек.


В конце октября аналитики РИА Рейтинг сравнивали регионы России по количеству безработных. Новосибирская область оказалась на 64-м месте из 85.

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