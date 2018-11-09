В Новосибирской области насчитали 94 тысячи безработных

По сравнению с прошлым годом этот показатель сократился

По сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года число безработных сократилось на 12 тысяч





Аналитики Новосибирскстата подсчитали, сколько в Новосибирской области безработных людей по данным за третий квартал 2018 года.





«Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 58,3%, уровень безработицы — 6,6%», — отмечают специалисты.





По их данным, всего в регионе 1431,5 тысяч человек, способных работать, — их возраст начинается от 15 лет. При этом из этого числа 94,3 тысячи человек не работают.





Количество безработных, по информации аналитиков, значительно сократилось по сравнению с данными, которые были в начале года. В первом квартале в регионе насчитывалось 106,4 тысячи неработающих человек.





В конце октября аналитики РИА Рейтинг сравнивали регионы России по количеству безработных. Новосибирская область оказалась на 64-м месте из 85.