В Новосибирской области насчитали 94 тысячи безработных
По сравнению с прошлым годом этот показатель сократился
Аналитики Новосибирскстата подсчитали, сколько в Новосибирской области безработных людей по данным за третий квартал 2018 года.
«Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 58,3%, уровень безработицы — 6,6%», — отмечают специалисты.
По их данным, всего в регионе 1431,5 тысяч человек, способных работать, — их возраст начинается от 15 лет. При этом из этого числа 94,3 тысячи человек не работают.
Количество безработных, по информации аналитиков, значительно сократилось по сравнению с данными, которые были в начале года. В первом квартале в регионе насчитывалось 106,4 тысячи неработающих человек.
В конце октября аналитики РИА Рейтинг сравнивали регионы России по количеству безработных. Новосибирская область оказалась на 64-м месте из 85.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Анны Золотовой