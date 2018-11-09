Статья новосибирских ученых получила международную премию
Публикацию признали самой цитируемой в России
Вечером 8 ноября в Москве новосибирские ученые Владимир Резников и Виктор Овчаренко получили премию Scopus Awards Russia 2018.
"За самую высокоцитируемую публикацию были награждены Владимир Резников (Новосибирский государственный университет) и Виктор Овчаренко (Институт "Международный томографический центр" Сибирского отделения Российской академии наук)", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что премией были отмечены российские ученые в пяти номинациях, в том числе для самых цитируемых молодых ученых и номинация за вклад в наиболее активно развивающуюся научную тему в мире.
Справка: Международная премия Scopus Awards – глобальная инициатива информационно-аналитической компании Elsevier, объективный показатель достижений ученых. Вклад отдельного автора в развитие национальной науки измеряется количеством опубликованных научных статей и их цитированием в журналах международного уровня и исключает субъективную оценку. Количество опубликованных статей индексируется с помощью базы данных SCOPUS - крупнейшей в мире мультидисциплинарной реферативной базы, в которой содержится более 23 000 наименований научно-технических и медицинских журналов от 5 000 международных издательств, включая и российские издания.
В октября исследовательница из НГУ получила престижную международную премию для женщин в науке, её проект был посвящен исследованию сердечно-сосудистых заболеваний.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).
Маша Вьюн
Фото Густаво Зырьянов