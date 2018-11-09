Статья новосибирских ученых получила международную премию

Владимир Резников является деканом факультета етественных наук НГУ, а Виктор Овчаренко — директор МТЦ





Вечером 8 ноября в Москве новосибирские ученые Владимир Резников и Виктор Овчаренко получили премию Scopus Awards Russia 2018.







"За самую высокоцитируемую публикацию были награждены Владимир Резников (Новосибирский государственный университет) и Виктор Овчаренко (Институт "Международный томографический центр" Сибирского отделения Российской академии наук)", — говорится в сообщении.







Сообщается также, что премией были отмечены российские ученые в пяти номинациях, в том числе для самых цитируемых молодых ученых и номинация за вклад в наиболее активно развивающуюся научную тему в мире.







Справка: Международная премия Scopus Awards – глобальная инициатива информационно-аналитической компании Elsevier, объективный показатель достижений ученых. Вклад отдельного автора в развитие национальной науки измеряется количеством опубликованных научных статей и их цитированием в журналах международного уровня и исключает субъективную оценку. Количество опубликованных статей индексируется с помощью базы данных SCOPUS - крупнейшей в мире мультидисциплинарной реферативной базы, в которой содержится более 23 000 наименований научно-технических и медицинских журналов от 5 000 международных издательств, включая и российские издания.





В октября исследовательница из НГУ получила престижную международную премию для женщин в науке, её проект был посвящен исследованию сердечно-сосудистых заболеваний.