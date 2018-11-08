Уехала на работу и пропала: в Новосибирске ищут девушку в длинной куртке

Пропавшая не выходит на связь почти неделю

Ксению можно узнать по татуировке на предплечье
Ксению можно узнать по татуировке на предплечье


Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске попросили помощи в поиске 29-летней Ксении Михайловой, которая пропала 2 ноября.


«Пропала 2 ноября. Живёт в Калининском районе. Она сказала сожителю, что поехала на работу, но на работе она не появилась. <…> С 3 ноября её телефон недоступен. При поступлении свидетельств мы будем выезжать и обрабатывать информацию», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Согласно информации в ориентировке, у Ксении Михайловой чёрные длинные волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Рост пропавшей — 165 см, в день исчезновения она была одета в темно-синюю удлиненную куртку, темно-синие джинсы, на голове — чёрная вязаная шапка, на ногах — чёрные ботинки. С собой была серая сумка. Девушку можно узнать по татуировке на предплечье. 


В день пропажи Ксения выглядела так
В день пропажи Ксения выглядела так


Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, волонтёры просят обратиться в полицию по единому номеру 112 или позвонить в поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск» по телефону 8 800 700–54–52. 


На прошлой неделе в районе ОбьГЭСа 14-летняя девушка вышла из дома, а вернулась только на следующий день. 

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