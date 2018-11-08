Два пешехода попали под колёса «Ниссана» на Героев Революции

Сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и автоинспекторы

От удара у иномарки осталось разбитым лобовое стекло





Вечером 8 ноября на улице Героев Революции Nissan сбил двух пешеходов — на месте ДТП работают врачи скорой помощи.





По информации аварийных комиссаров службы «Альянс», ДТП случилось около 20:30 недалеко от дома № 126 на улице Героев Революции в Первомайском районе Новосибирска.





«Живые. Двоих зацепило, сейчас ждут скорую и сотрудников ГИБДД. Водитель "Ниссан" утверждает, что он ехал по Героев Революции со стороны Первомайской. На пересечении с Аксёнова он начал переезжать перекрёсток, в этот момент зелёный загорелся для пешеходов и двое парней резко начали движение. Водитель пытался уйти влево, но зацепил. Один долго сидел на корточках, его подняли и сейчас ждут скорую», — описали ситуацию аварийные комиссары.





В Госавтоинспекции информацию о ДТП пообещали прокомментировать утром.





По словам аваркомов, один из сбитых пешеходов долго не мог подняться





Несколько дней назад новосибирские автоинспекторы объявили в розыск водителя, который вечером 5 ноября сбил женщину на пешеходном переходе в микрорайоне ОбьГЭС и уехал с места ДТП.

