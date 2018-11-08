Два пешехода попали под колёса «Ниссана» на Героев Революции
Сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и автоинспекторы
Вечером 8 ноября на улице Героев Революции Nissan сбил двух пешеходов — на месте ДТП работают врачи скорой помощи.
По информации аварийных комиссаров службы «Альянс», ДТП случилось около 20:30 недалеко от дома
«Живые. Двоих зацепило, сейчас ждут скорую и сотрудников ГИБДД. Водитель "Ниссан" утверждает, что он ехал по Героев Революции со стороны Первомайской. На пересечении с Аксёнова он начал переезжать перекрёсток, в этот момент зелёный загорелся для пешеходов и двое парней резко начали движение. Водитель пытался уйти влево, но зацепил. Один долго сидел на корточках, его подняли и сейчас ждут скорую», — описали ситуацию аварийные комиссары.
В Госавтоинспекции информацию о ДТП пообещали прокомментировать утром.
Несколько дней назад новосибирские автоинспекторы объявили в розыск водителя, который вечером 5 ноября сбил женщину на пешеходном переходе в микрорайоне ОбьГЭС и уехал с места ДТП.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено аварийными комиссарами службы «Альянс»