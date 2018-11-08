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Два пешехода попали под колёса «Ниссана» на Героев Революции

Сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и автоинспекторы

От удара у иномарки осталось разбитым лобовое стекло
От удара у иномарки осталось разбитым лобовое стекло


Вечером 8 ноября на улице Героев Революции Nissan сбил двух пешеходов — на месте ДТП работают врачи скорой помощи.


По информации аварийных комиссаров службы «Альянс», ДТП случилось около 20:30 недалеко от дома № 126 на улице Героев Революции в Первомайском районе Новосибирска.


«Живые. Двоих зацепило, сейчас ждут скорую и сотрудников ГИБДД. Водитель "Ниссан" утверждает, что он ехал по Героев Революции со стороны Первомайской. На пересечении с Аксёнова он начал переезжать перекрёсток, в этот момент зелёный загорелся для пешеходов и двое парней резко начали движение. Водитель пытался уйти влево, но зацепил. Один долго сидел на корточках, его подняли и сейчас ждут скорую», — описали ситуацию аварийные комиссары.


В Госавтоинспекции информацию о ДТП пообещали прокомментировать утром.


По словам аваркомов, один из сбитых пешеходов долго не мог подняться
По словам аваркомов, один из сбитых пешеходов долго не мог подняться


Несколько дней назад новосибирские автоинспекторы объявили в розыск водителя, который вечером 5 ноября сбил женщину на пешеходном переходе в микрорайоне ОбьГЭС и уехал с места ДТП.

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