обзор

Всевидящее око: пять законных и не очень гаджетов, которые знают, где сейчас ваши дети

В нашей подборке — средства на любой возраст, от радионяни до смарт-часов

Даже совсем маленького ребенка можно оставить одного, если следить за ним будет радио- или видеоняня
Даже совсем маленького ребенка можно оставить одного, если следить за ним будет радио- или видеоняня


Сеть городских порталов вместе с юристом разобралась в возможностях, достоинствах и недостатках гаджетов, а также выяснила, когда лишняя забота может обернуться уголовной ответственностью.


Радионяня


Слежка начинается, когда в доме появляется радионяня. Прибор состоит из двух блоков — первый типа колонки устанавливается рядом с ребенком. Второй, «родительский» блок напоминает рацию — на него и приходят сигналы о крике и прочих звуках малыша. Родители полюбили радионяню за то, что с ней можно поскорее переселить ребенка в отдельную комнату или спокойно заниматься своими делами в квартире, оставляя юного родственника наедине с собой.


Радионяня оповестит, когда ребенок заплачет
Радионяня оповестит, когда ребенок заплачет


В то же время у няни есть минусы: сигнал хуже работает в помещении, чем в открытом пространстве, а если соседи тоже пользуются радионяней — есть риск кинуться на крик чужого ребенка. Ценник на гаджет стартует от 1500 рублей. С каждым рублем прибавляются функции, в основном это увеличение мощности батареи и прочие дополнения — таймер, ночник и так далее.


Эксперт-юрист Александр Щербинин отмечает, что в случае с радионяней проблем с законом у вас не будет.


— Технические устройства, предназначенные для использования в быту, например детские радионяни, имеющие сертификаты соответствия коду ТН ВЭД, не могут быть признаны специальными средствами, предназначенными для негласного получения информации. Они идентифицированы и выполняют разрешенную законом функцию (аналогично — GPS-датчики, встроенные в мобильные устройства, часы), — говорит юрист.


Видеоняня


Хард-версия для тех, кому недостаточно звуков. Навыки видеоняни растут пропорционально цене: за стандартную модель, состоящую из видеокамеры и экрана, который находится у родителей, придется отдать минимум три тысячи рублей. Чем выше цена, тем больше функций выполняет прибор — замеряет температуру, реагирует на плач или поет колыбельные песни. К примеру, за десять тысяч вы обретете гаджет с движущейся камерой, которая видит в темноте, и двухсторонней голосовой связью. А уже за 40 тысяч можно взять модель с двумя камерами и часами, которые будут вибрировать, как только в комнате ребенка раздастся звук. 


Кроме цены покупателя может расстроить и радиус действия — до 300 метров прямой видимости. Если дома этого расстояния достаточно, то на площадке или другой открытой местности уследить за ребенком будет сложнее.


Смарт-часы


Умные часы с GPS-датчиком, в отличие от маячков, можно купить в любом магазине электронной техники, а это почти гарантия того, что продавец позаботился о сертификате — и тогда устройство не считается шпионским. Управлять часами родители могут через смартфон, туда же придут уведомления о перемещениях ребенка. Для ребенка smart-часы — это отдельное развлечение. С них можно принимать звонки и читать сообщения, установить на часы игры, диктофон, шагомер и таймер. Чаще всего устройства водонепроницаемые и защищены от ударов, так что гаджет еще и непросто повредить.


Ребенка часы оповестят о звонках и сообщениях, а родителя — о перемещениях дочки или сына
Ребенка часы оповестят о звонках и сообщениях, а родителя — о перемещениях дочки или сына


Цена зависит от производителя и набора функций: за самые скромные придется заплатить 800 рублей. У дорогих моделей (от 2,5 тысячи рублей) срабатывает «противоугонная» функция: если ребенок уронил часы или их кто-то снял, родитель получает сигнал на телефон.


На форумах знакомые с умными часами пользователи чаще всего обсуждают функцию «обратного звонка», когда с приложения родителя можно дать команду на часы и они в скрытом режиме наберут номер. Тогда родителю будет слышно все, что происходит рядом с ребенком. Секретный звонок — уже повод попасть под тень закона, но юристы отмечают — купленные у официальных дилеров часы, вероятнее всего, прошли сертификацию, а значит, продаются легально.


GPS-маячок


Небольшой гаджет с GPS-датчиком размером со спичечный коробок. Устройство, уверяют некоторые производители, можно кинуть в рюкзак, повесить на ключи рядом с брелоком или вовсе вшить в мягкую игрушку, но такой совет наверняка обернется встречей с силовиками: маскировка прибора для слежения — а маячок попадает под эту категорию — уже повод заинтересоваться родителем по 138-й статье УК РФ. И тогда цена слежки существенно возрастет: штраф за покупку запрещенного устройства до 200 тысяч рублей.


— Существует перечень устройств, запрещенных к реализации в России. Это в том числе специальные технические средства, предназначенные для получения информации. Основная характеристика — «негласное использование», то есть покупка GPS-трекера может стать составом преступления. Устройства, замаскированные под бытовые предметы, попадают в раздел запрещенных, — поясняет юрист.


Стоимость маячков начинается от 500 рублей и возрастает до нескольких тысяч рублей. На цену влияют дизайн, габариты, а также точность локации (в среднем 5–20 метров). Мониторинг маячка происходит через смартфон родителей: на телефон приходят уведомления о перемещениях ребенка.


Трекер в телефоне


Найти приложение для смартфона, с которого можно следить за телефоном ребенка, в интернете достаточно легко. Вопрос лишь в разработчиках и стоимости: как правило, грамотные программы, работающие без сбоя, — платные, попутно разработчики предлагают иные девайсы для слежки, те же умные часы или маячки-трекеры.


Приложения хранят данные о передвижениях и маршрутах, в них можно настроить нужные локации (например, дом или школа) и получать на родительский телефон сигналы, когда ребенок приближается к ним. Некоторые приложения хранят данные о батарее — если у ребенка начнет садиться телефон, родителю придет уведомление.


Как и любая программа, системы GPS-трекинга могут дать сбой. К тому же на телефоне всегда есть функция «отключить GPS».


Родительские гаджеты для слежки за детьми — в одной картинке
Родительские гаджеты для слежки за детьми — в одной картинке


Собираясь за гаджетом для слежки, необходимо помнить, что благие намерения могут привести на скамью подсудимых, поэтому позаботьтесь о том, чтобы устройство было легальным, а его продавец — ответственным, иначе жизнь превратится в историю курганского фермера, которого осудили за трекер для коровы. Перечень сомнительных с точки зрения закона девайсов собран в постановлении правительства, там же отмечена и статья, по которой могут наказать изобретателя, продавца и покупателя «шпионского» гаджета, — 138.1 УК РФ. Наказание предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет. Юристы также отмечают, что всегда важно, где вы покупали устройство — в крупном магазине, в интернете или у незнакомца. В последних двух случаях велика вероятность того, что гаджет может оказаться шпионским. Поэтому лишняя бдительность при совершении покупки не навредит.


— Покупатель должен самостоятельно проявлять осмотрительность, понимать, что вне зависимости от целей, ради которых приобретается такое устройство, действие по его приобретению может подпасть под уголовную статью, — резюмирует юрист Александр Щербинин.


Ранее обозреватель техники и учитель рассказывали, какой смартфон подойдет школьнику.

Прочтений: 4749
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено