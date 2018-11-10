Всевидящее око: пять законных и не очень гаджетов, которые знают, где сейчас ваши дети

Даже совсем маленького ребенка можно оставить одного, если следить за ним будет радио- или видеоняня





Сеть городских порталов вместе с юристом разобралась в возможностях, достоинствах и недостатках гаджетов, а также выяснила, когда лишняя забота может обернуться уголовной ответственностью.





Радионяня





Слежка начинается, когда в доме появляется радионяня. Прибор состоит из двух блоков — первый типа колонки устанавливается рядом с ребенком. Второй, «родительский» блок напоминает рацию — на него и приходят сигналы о крике и прочих звуках малыша. Родители полюбили радионяню за то, что с ней можно поскорее переселить ребенка в отдельную комнату или спокойно заниматься своими делами в квартире, оставляя юного родственника наедине с собой.







Радионяня оповестит, когда ребенок заплачет





В то же время у няни есть минусы: сигнал хуже работает в помещении, чем в открытом пространстве, а если соседи тоже пользуются радионяней — есть риск кинуться на крик чужого ребенка. Ценник на гаджет стартует от 1500 рублей. С каждым рублем прибавляются функции, в основном это увеличение мощности батареи и прочие дополнения — таймер, ночник и так далее.







Эксперт-юрист Александр Щербинин отмечает, что в случае с радионяней проблем с законом у вас не будет.





— Технические устройства, предназначенные для использования в быту, например детские радионяни, имеющие сертификаты соответствия коду ТН ВЭД, не могут быть признаны специальными средствами, предназначенными для негласного получения информации. Они идентифицированы и выполняют разрешенную законом функцию (аналогично — GPS-датчики, встроенные в мобильные устройства, часы), — говорит юрист.





Видеоняня





Хард-версия для тех, кому недостаточно звуков. Навыки видеоняни растут пропорционально цене: за стандартную модель, состоящую из видеокамеры и экрана, который находится у родителей, придется отдать минимум три тысячи рублей. Чем выше цена, тем больше функций выполняет прибор — замеряет температуру, реагирует на плач или поет колыбельные песни. К примеру, за десять тысяч вы обретете гаджет с движущейся камерой, которая видит в темноте, и двухсторонней голосовой связью. А уже за 40 тысяч можно взять модель с двумя камерами и часами, которые будут вибрировать, как только в комнате ребенка раздастся звук.





Кроме цены покупателя может расстроить и радиус действия — до 300 метров прямой видимости. Если дома этого расстояния достаточно, то на площадке или другой открытой местности уследить за ребенком будет сложнее.





Смарт-часы







Умные часы с GPS-датчиком, в отличие от маячков, можно купить в любом магазине электронной техники, а это почти гарантия того, что продавец позаботился о сертификате — и тогда устройство не считается шпионским. Управлять часами родители могут через смартфон, туда же придут уведомления о перемещениях ребенка. Для ребенка smart-часы — это отдельное развлечение. С них можно принимать звонки и читать сообщения, установить на часы игры, диктофон, шагомер и таймер. Чаще всего устройства водонепроницаемые и защищены от ударов, так что гаджет еще и непросто повредить.





Ребенка часы оповестят о звонках и сообщениях, а родителя — о перемещениях дочки или сына





Цена зависит от производителя и набора функций: за самые скромные придется заплатить 800 рублей. У дорогих моделей (от 2,5 тысячи рублей) срабатывает «противоугонная» функция: если ребенок уронил часы или их кто-то снял, родитель получает сигнал на телефон.





На форумах знакомые с умными часами пользователи чаще всего обсуждают функцию «обратного звонка», когда с приложения родителя можно дать команду на часы и они в скрытом режиме наберут номер. Тогда родителю будет слышно все, что происходит рядом с ребенком. Секретный звонок — уже повод попасть под тень закона, но юристы отмечают — купленные у официальных дилеров часы, вероятнее всего, прошли сертификацию, а значит, продаются легально.







GPS-маячок







Небольшой гаджет с GPS-датчиком размером со спичечный коробок. Устройство, уверяют некоторые производители, можно кинуть в рюкзак, повесить на ключи рядом с брелоком или вовсе вшить в мягкую игрушку, но такой совет наверняка обернется встречей с силовиками: маскировка прибора для слежения — а маячок попадает под эту категорию — уже повод заинтересоваться родителем по 138-й статье УК РФ. И тогда цена слежки существенно возрастет: штраф за покупку запрещенного устройства до 200 тысяч рублей.







— Существует перечень устройств, запрещенных к реализации в России. Это в том числе специальные технические средства, предназначенные для получения информации. Основная характеристика — «негласное использование», то есть покупка GPS-трекера может стать составом преступления. Устройства, замаскированные под бытовые предметы, попадают в раздел запрещенных, — поясняет юрист.







Стоимость маячков начинается от 500 рублей и возрастает до нескольких тысяч рублей. На цену влияют дизайн, габариты, а также точность локации (в среднем 5–20 метров). Мониторинг маячка происходит через смартфон родителей: на телефон приходят уведомления о перемещениях ребенка.







Трекер в телефоне





Найти приложение для смартфона, с которого можно следить за телефоном ребенка, в интернете достаточно легко. Вопрос лишь в разработчиках и стоимости: как правило, грамотные программы, работающие без сбоя, — платные, попутно разработчики предлагают иные девайсы для слежки, те же умные часы или маячки-трекеры.





Приложения хранят данные о передвижениях и маршрутах, в них можно настроить нужные локации (например, дом или школа) и получать на родительский телефон сигналы, когда ребенок приближается к ним. Некоторые приложения хранят данные о батарее — если у ребенка начнет садиться телефон, родителю придет уведомление.





Как и любая программа, системы GPS-трекинга могут дать сбой. К тому же на телефоне всегда есть функция «отключить GPS».





Родительские гаджеты для слежки за детьми — в одной картинке





Собираясь за гаджетом для слежки, необходимо помнить, что благие намерения могут привести на скамью подсудимых, поэтому позаботьтесь о том, чтобы устройство было легальным, а его продавец — ответственным, иначе жизнь превратится в историю курганского фермера, которого осудили за трекер для коровы. Перечень сомнительных с точки зрения закона девайсов собран в постановлении правительства, там же отмечена и статья, по которой могут наказать изобретателя, продавца и покупателя «шпионского» гаджета, — 138.1 УК РФ. Наказание предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет. Юристы также отмечают, что всегда важно, где вы покупали устройство — в крупном магазине, в интернете или у незнакомца. В последних двух случаях велика вероятность того, что гаджет может оказаться шпионским. Поэтому лишняя бдительность при совершении покупки не навредит.





— Покупатель должен самостоятельно проявлять осмотрительность, понимать, что вне зависимости от целей, ради которых приобретается такое устройство, действие по его приобретению может подпасть под уголовную статью, — резюмирует юрист Александр Щербинин.





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