Ураганный ветер снёс шатёр у нового корпуса НГУ

По словам очевидца, шатёр не был надёжно закреплён на земле

Шатёр унесло порывистым ветром





Вечером 8 ноября сильный ветер снёс шатёр у нового корпуса НГУ в Советском районе Новосибирска.





Информацией об этом с редакцией НГС поделился очевидец Максим Федин, прикрепив к своему сообщению видео.





«Я специально остановился и вышел, потому что он чуть в машину не улетел. До сих пор стоит двигается. Это что-то развлекательное, скорее всего. Пока никого из представителей НГУ нет, думаю, сейчас набегут и будут держать. Порывы усиливаются, там торчат металлические конструкции», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Максим Федин.





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Видео очевидца с YouTube-канала Georusnov





Днём новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о ветре, который может достигнуть 23 м/с.





Около 15:00 жителей Новосибирска и области предупредили о том, что 9 ноября ожидается мокрый снег и сильные заносы на дорогах. Помимо этого, заметно ухудшится видимость, будет сильная гололедица, а днём случится резкое похолодание. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.





В октябре НГС публиковал рекомендации спасателей о том, что нужно делать при сильном ветре.







Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — что первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

