подробности

Ураганный ветер снёс шатёр у нового корпуса НГУ

По словам очевидца, шатёр не был надёжно закреплён на земле

Шатёр унесло порывистым ветром
Шатёр унесло порывистым ветром


Вечером 8 ноября сильный ветер снёс шатёр у нового корпуса НГУ в Советском районе Новосибирска.


Информацией об этом с редакцией НГС поделился очевидец Максим Федин, прикрепив к своему сообщению видео.


«Я специально остановился и вышел, потому что он чуть в машину не улетел. До сих пор стоит двигается. Это что-то развлекательное, скорее всего. Пока никого из представителей НГУ нет, думаю, сейчас набегут и будут держать. Порывы усиливаются, там торчат металлические конструкции», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Максим Федин.


Если вы стали очевидцами разрушений, нанесённых ураганным ветром, присылайте свои фото и видео в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Видео очевидца с YouTube-канала Georusnov


Днём новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о ветре, который может достигнуть 23 м/с.


Около 15:00 жителей Новосибирска и области предупредили о том, что 9 ноября ожидается мокрый снег и сильные заносы на дорогах. Помимо этого, заметно ухудшится видимость, будет сильная гололедица, а днём случится резкое похолодание. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.


В октябре НГС публиковал рекомендации спасателей о том, что нужно делать при сильном ветре.


Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — что первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

Прочтений: 4343

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено