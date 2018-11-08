Новосибирские волонтёры приютили молодого пеликана и собирают для него рыбу

Птица отбилась от стаи и не смогла найти дорогу к месту зимовки

Сейчас волонтёры собирают рыбу, чтобы прокормить отбившихся от стаи птиц





Новосибирские волонтёры из Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) на время приютили молодого пеликана, который отбился от своих родителей.





«Это молодой пеликан. Родители потерялись, а он остался и остановился на ближайшем водоёме в Кемерово. <…> У них, в Кемерово, нет места для зимовки. У нас тоже такого помещения нет, а пеликана держать в помещении нужно до весны. Поэтому в понедельник мы его отправим в Барнаул. Там уже содержат нескольких пеликанов, этого же возраста, которые также отбились от родителей и заблудились», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.





Сейчас волонтеры Центра реабилитации диких животных ищут людей, которые могут помочь прокормить пеликана.





«Обращаемся к рыбакам Новосибирска, всем, кто может поделиться рыбой, которую мы тоже отправим в Барнаул. Там целая зимовка пеликанов, и их правда нечем кормить», — добавила Алиса Богомолова.





В конце октября нескольких пеликанов заметили и в окрестностях Новосибирска. Тогда орнитолог Алексей Яновский рассказал, что птицы пролетают над Новосибирской областью по пути на зимовку в Дагестане.





«У нас водится два вида пеликанов: розовый и кудрявый. Розовый пеликан более теплолюбивый и у нас редко встречается, практически не гнездится в нашей области. Кудрявый пеликан у нас и гнездится, и потомство выводит. Оба вида занесены в Красную книгу. Чаще всего задерживаются молодые особи, которые отбились от стаи и не могут без сопровождения взрослых найти путь к месту зимовок», — рассказывал ранее орнитолог Алексей Яновский.





По его словам, осенью на Обском море можно встретить раненых пеликанов, которые также отбиваются от стаи.







В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и вскоре продолжили свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

