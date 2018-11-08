Новосибирские волонтёры приютили молодого пеликана и собирают для него рыбу
Птица отбилась от стаи и не смогла найти дорогу к месту зимовки
Новосибирские волонтёры из Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) на время приютили молодого пеликана, который отбился от своих родителей.
«Это молодой пеликан. Родители потерялись, а он остался и остановился на ближайшем водоёме в Кемерово. <…> У них, в Кемерово, нет места для зимовки. У нас тоже такого помещения нет, а пеликана держать в помещении нужно до весны. Поэтому в понедельник мы его отправим в Барнаул. Там уже содержат нескольких пеликанов, этого же возраста, которые также отбились от родителей и заблудились», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.
Сейчас волонтеры Центра реабилитации диких животных ищут людей, которые могут помочь прокормить пеликана.
«Обращаемся к рыбакам Новосибирска, всем, кто может поделиться рыбой, которую мы тоже отправим в Барнаул. Там целая зимовка пеликанов, и их правда нечем кормить», — добавила Алиса Богомолова.
В конце октября нескольких пеликанов заметили и в окрестностях Новосибирска. Тогда орнитолог Алексей Яновский рассказал, что птицы пролетают над Новосибирской областью по пути на зимовку в Дагестане.
«У нас водится два вида пеликанов: розовый и кудрявый. Розовый пеликан более теплолюбивый и у нас редко встречается, практически не гнездится в нашей области. Кудрявый пеликан у нас и гнездится, и потомство выводит. Оба вида занесены в Красную книгу. Чаще всего задерживаются молодые особи, которые отбились от стаи и не могут без сопровождения взрослых найти путь к месту зимовок», — рассказывал ранее орнитолог Алексей Яновский.
По его словам, осенью на Обском море можно встретить раненых пеликанов, которые также отбиваются от стаи.
В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и вскоре продолжили свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото vk.com/birds54