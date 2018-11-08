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«АВТОВАЗ» снял с производства сразу 3 модели

Три «Лады» оказались не нужны покупателям

Lada Granta второго поколения стала драйвером продаж
Lada Granta второго поколения стала драйвером продаж


Отечественный автопроизводитель «АВТОВАЗ» прекратил продажи трех своих моделей: Priora, Kalina и Granta первого поколения. С сайта компании удалены упоминания об этих машинах, а дилеры распродают товарные остатки. 


«Старая Granta сменилась естественным образом, потому что вышла новая. Priora — во многих дилерских центрах её даже и нет. Старая Granta ещё имеется в наличии, но мало их очень. Продуктовая линейка в принципе сейчас по-другому выстраивается, и новая Granta стала заменителем всего этого», — сообщила НГС Анна Любарская, руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «Азия Авто» (официальный дилер Lada в Новосибирске). 


Сейчас отечественный производитель сосредоточился на двух моделях, выступающих драйверами продаж. Это Lada Granta второго поколения, которая получила переднюю часть в стиле Lada Vesta, и собственно сама Vesta, которая является автомобилем более высокого класса. Стоимость Granta начинается от 419 900 рублей, а Vesta — от 594 900 рублей. 


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