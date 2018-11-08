Сибирячка выиграла Кубок России по кикбоксингу после тяжёлой травмы

Перед соревнованием она боялась, что не сможет нормально выступить

Весной спортсменке сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия — Ольге Григорьевой пришлось пропустить несколько соревнований

28-летняя спортсменка из Новосибирска Ольга Григорьева выиграла золото на Кубке России по кикбоксингу — весной она перенесла операцию на ноге после разрыва ахиллова сухожилия.







Кубок России по кикбоксингу проходит в Омске с 5 по 9 ноября. Всего в соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов в дисциплинах «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».





Вчера состоялось соревнование в дисциплине «лайт-контакт», золото в котором выиграли трое спортсменов Новосибирского центра высшего спортивного мастерства: Ольга Григорьева, Екатерина Суховей и Андрей Максюта.





Как рассказала корреспонденту НГС спортсменка Ольга Григорьева, это были её первые соревнования после весенней травмы. «Сложно было именно в моральном плане выступать:





был страх снова травмироваться, что нога не вынесет такой нагрузки, но всё прошло успешно.





Против меня выступал 23-летний мастер спорта из Перми и, несмотря на то что я выступила успешно, я не смогла полностью выполнить установку, поставленную тренером», — рассказала Ольга Григорьева.





Теперь Григорьева собирается выступать только в следующем году. «В этом [году] мне пришлось пропустить часть соревнований, но в 2019-м я хочу пройти [соревнования] СФО, выиграть чемпионат России и планирую поехать на чемпионат мира», — добавила спортсменка.





В конце сентября двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов попал в больницу — врачи провели операцию борцу на мениске. После восстановления он также вернётся в строй.