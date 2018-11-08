В Новосибирске подскочили цены на дизельное топливо
За неделю дизельное топливо подорожало в среднем на 79 копеек
За последнюю неделю в Новосибирске значительно выросли цены на солярку: средняя стоимость дизельного топлива увеличилась на 79 копеек — с 46 рублей 48 копеек до 47 рублей 27 копеек за литр.
К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив цены на автозаправках города по состоянию на 29 октября и 6 ноября.
«Отмечалось повышение потребительских цен на дизельное топливо на 1,7%. <…> На наблюдаемых АЗС дизельное топливо можно было приобрести по цене от 45,25 рубля за литр до 53,50 рубля за литр», — сообщили в службе статистики.
Средние цены на бензин за неделю выросли незначительно. Топливо марки АИ-92 в среднем подорожало на 1 копейку (до 40 рублей 43 копеек за литр), а топливо марки АИ-95 — на 2 копейки (до 43 рублей 41 копейки за литр). Средняя стоимость бензина АИ-98 не изменилась.
На позапрошлой неделе из всех видов автомобильного топлива также сильнее всего подорожала солярка.
Недавно российское правительство и крупные нефтяные компании достигли соглашения, которое фиксирует стоимость бензина до марта 2019 года. По замыслу, это исключит лавинообразный рост цен после резкого увеличения акцизов. Эксперты оценивают нововведения двояко: неплохой замысел могут испортить нюансы сделки.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова