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В Новосибирске подскочили цены на дизельное топливо

За неделю дизельное топливо подорожало в среднем на 79 копеек

Цены на бензин за последнюю неделю практически не изменились, зато стоимость солярки продолжила расти
Цены на бензин за последнюю неделю практически не изменились, зато стоимость солярки продолжила расти

За последнюю неделю в Новосибирске значительно выросли цены на солярку: средняя стоимость дизельного топлива увеличилась на 79 копеек — с 46 рублей 48 копеек до 47 рублей 27 копеек за литр.


К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив цены на автозаправках города по состоянию на 29 октября и 6 ноября.


«Отмечалось повышение потребительских цен на дизельное топливо на 1,7%. <…> На наблюдаемых АЗС дизельное топливо можно было приобрести по цене от 45,25 рубля за литр до 53,50 рубля за литр», — сообщили в службе статистики.


Средние цены на бензин за неделю выросли незначительно. Топливо марки АИ-92 в среднем подорожало на 1 копейку (до 40 рублей 43 копеек за литр), а топливо марки АИ-95 — на 2 копейки (до 43 рублей 41 копейки за литр). Средняя стоимость бензина АИ-98 не изменилась.


На позапрошлой неделе из всех видов автомобильного топлива также сильнее всего подорожала солярка.


Недавно российское правительство и крупные нефтяные компании достигли соглашения, которое фиксирует стоимость бензина до марта 2019 года. По замыслу, это исключит лавинообразный рост цен после резкого увеличения акцизов. Эксперты оценивают нововведения двояко: неплохой замысел могут испортить нюансы сделки.

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