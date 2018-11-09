В мэрии отказались ставить памятник Сталину
Власти посчитали, что он может «оскорбить человеческое достоинство»
В мэрии Новосибирска отказались от установки памятника Иосифу Сталину.
Об этом сообщил советник мэра Александр Ложкин на заседании художественного совета города, который прошёл сегодня, 9 ноября.
«Отказать заявителю в установке элемента декоративного оформления, <...> памятника И.В. Сталину, <...> в связи с несоответствием требованиям пункта 2.7 положения о порядке размещения монументально-декоративного оформления на территории Новосибирска — размещение элемента монументального оформления на территории общего пользования, которой беспрепятственно пользуются люди, чьи родственники и близкие пострадали от политических репрессий в период правления Сталина. Это может привести к нарушению особенностей структуры элемента, <..> а также повлечь оскорбление человеческого достоинства, общественной нравственности <...> части населения города Новосибирска», — заявил советник мэра Александр Ложкин.
Он рекомендовал инициативной группе, которая предложила установить памятник, согласиться с предложением бюро обкома КПРФ установить памятник на их территории — на Большевистской, 29.
Памятник Сталину инициативная группа новосибирцев предлагала установить в одном из трёх мест: у Дома офицеров на Красном проспекте, а также на левом берегу — в сквере Ефремова и на площади Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Но на этой неделе Минобороны РФ отказалось ставить памятник у Дома офицеров, тогда как это место считали самым подходящим.
Во время обсуждения мест для установки памятника историк Константин Голодяев объяснял, что произойдёт в Новосибирске, если памятник Сталину всё-таки установят.
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Кирилл Шматков, Александра Трофименко
Фото предоставлено инициаторами установки памятника