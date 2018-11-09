подробности

В мэрии отказались ставить памятник Сталину

Власти посчитали, что он может «оскорбить человеческое достоинство»

Бюст Сталина хотят поставить на гранитный постамент
Бюст Сталина хотят поставить на гранитный постамент

В мэрии Новосибирска отказались от установки памятника Иосифу Сталину.


Об этом сообщил советник мэра Александр Ложкин на заседании художественного совета города, который прошёл сегодня, 9 ноября.


«Отказать заявителю в установке элемента декоративного оформления, <...> памятника И.В. Сталину, <...> в связи с несоответствием требованиям пункта 2.7 положения о порядке размещения монументально-декоративного оформления на территории Новосибирска — размещение элемента монументального оформления на территории общего пользования, которой беспрепятственно пользуются люди, чьи родственники и близкие пострадали от политических репрессий в период правления Сталина. Это может привести к нарушению особенностей структуры элемента, <..> а также повлечь оскорбление человеческого достоинства, общественной нравственности <...> части населения города Новосибирска», — заявил советник мэра Александр Ложкин.


Он рекомендовал инициативной группе, которая предложила установить памятник, согласиться с предложением бюро обкома КПРФ установить памятник на их территории — на Большевистской, 29.


Памятник Сталину инициативная группа новосибирцев предлагала установить в одном из трёх мест: у Дома офицеров на Красном проспекте, а также на левом берегу — в сквере Ефремова и на площади Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Но на этой неделе Минобороны РФ отказалось ставить памятник у Дома офицеров, тогда как это место считали самым подходящим.


Во время обсуждения мест для установки памятника историк Константин Голодяев объяснял, что произойдёт в Новосибирске, если памятник Сталину всё-таки установят.

Прочтений: 2605

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (143)143
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено