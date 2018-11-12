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Полицейского лишили звания за драку с подозреваемым

Старший сержант подрался после того, как его покусали за пальцы

26-летний сотрудник Росгвардии считает, что действовал по должностным инструкциям 
26-летний сотрудник Росгвардии считает, что действовал по должностным инструкциям 

В Кировском суде Новосибирска вынесли приговор Семёну Лысикову, бойцу Росгвардии, — его судили за драку с подозреваемым в угоне.


Полицейского осудили по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия <...>). 


«Суд приговорил <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности в правоохранительных органах с выполнением функций представителя власти сроком на три года с лишением специального звания "старший сержант полиции". Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года», — зачитала приговор судья Марина Лаврентьева. 


Прокурор требовал для Лысикова семь лет колонии и лишить его права занимать должности в правоохранительных органах.


По словам адвоката Лысикова Елены Ведерниковой, защита не согласна с приговором и готова подать апелляцию. «Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Суд добросовестно заблуждается в том, что я совершил это преступление. <...> Это только начало, я сразу же знал, что мы будем идти дальше. Я настраивался на самое худшее, но лучшее — это что я буду готовиться к обжалованию дома. Я буду идти до конца», — заявил сам Семён Лысиков на выходе из зала заседаний.


В июле прошлого года Лысиков попытался задержать подозреваемого в угоне иномарки — тот убежал к себе в дом, где у него с полицейским завязалась первая драка, во время которой мужчина укусил Лысикова за пальцы, а после, уже во дворе, — вторая драка, инициатором которой следствие посчитало полицейского. В итоге машина не была в угоне, но подозреваемого приговорили к условному сроку, а после апелляции — к двум годам колонии за «применение насилия в отношении сотрудника власти».


Лысиков свою вину не признал. В разговоре с корреспондентом НГС и во время судебного заседания он утверждал, что действовал по инструкциям, а также обвинял истца, следователя и свидетелей в сговоре и обращался с этим в прокуратуру — в ведомстве НГС подтвердили, что он дважды жаловался «на необоснованное уголовное преследование», но жалобы не приняли, а его доказательства не приобщили к уголовному делу. 

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