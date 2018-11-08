СК возбудил уголовное дело из-за шкафов, упавших на девочек в школе №82
По информации СК, одна из школьниц получила тяжёлые травмы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в школе
По версии следствия, 8 октября на уроке технологии на школьниц упали навесные шкафы и вытяжки. Следователи сообщили, что четыре школьницы получили ушибы мягких тканей головы и конечностей, а травмы пятой оценены как тяжкий вред здоровью.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в августе 2018 года одна из мебельных фабрик города Новосибирска по договору подряда осуществляла в кабинете школы работы по сборке и установке навесных шкафов на стену, которые впоследствии и упали», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Расследование дела ещё не завершено — следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
После случившегося мэрия уволила директора школы
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Александр Сильченко
Скриншот google.ru/maps