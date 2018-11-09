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Новосибирца оштрафовали за продажу поддельных билетов на концерт «Руки Вверх!»

На мошенничество он решился из-за нехватки денег

Подсудимый продавал билеты на концерт «Руки Вверх!» по 1500 рублей
Подсудимый продавал билеты на концерт «Руки Вверх!» по 1500 рублей

Мировой судья оштрафовала новосибирца на 8 тысяч рублей за то, что он продал жительнице Подмосковья поддельные электронные билеты на концерт группы «Руки Вверх!».


«У него было трудное материальное положение, и ему нужны были деньги на ремонт автомобиля. <…> Он решил таким образом заработать», — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Татьяна Доленко.


По её данным, осенью прошлого года новосибирец при помощи фоторедактора сделал три электронных билета, внешне схожих с электронными билетами на концерт группы «Руки Вверх!», который должен был состояться в концертном зале «Крокус Сити Холл» 3 ноября 2017 года. После этого он разместил объявление о продаже билетов на сайте «Авито».


Гособвинитель уточнила, что объявлением заинтересовалась жительница Московской области. После переписки в WhatsApp она перевела продавцу на карту 4500 рублей — по 1,5 тысячи рублей за билет. В свою очередь автор объявления прислал ей на электронную почту билеты с номером брони, якобы купленные в билетном агентстве.


Позже через это агентство покупательница выяснила, что на самом деле билеты с таким номером не продавались. После этого обманутая жительница Подмосковья написала заявление в полицию.


В итоге 23-летний новосибирец пошёл под суд по обвинению в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Мировой судья 2-го судебного участка Октябрьского района Новосибирска рассмотрела его дело в особом порядке.


«Учитывая то, что он вину признал в полном объёме, также в полном объёме возместил причинённый ущерб, уголовное дело <…> в отношении него прекратили, назначили ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 8 тысяч рублей», — сообщила Татьяна Доленко.


По её словам, этот штраф новосибирец должен выплатить не позже чем через месяц после того, как постановление судьи вступит в законную силу. «В случае неуплаты в срок данная мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа будет отменена и он будет привлечён к уголовной ответственности», — пояснила гособвинитель.


Ранее полицейские задержали 26-летнюю жительницу Новосибирска, которая размещала в интернете объявления о продаже щенков. После того как покупатели перечислили ей предоплату, женщина перестала выходить на связь

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