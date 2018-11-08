Палтус, рыдающие девушки и танцы: 10 лучших событий наступающих выходных

Пришельцы и повар-красавец ждут вас, а ночью сибиряки окунутся в двойную жизнь

Российская группа «Хлеб» выступит вечером 10 ноября в лофте «Подземка». Бывшие кавээнщики привезут в Новосибирск свой новый альбом «Хлеб должен быть в каждом доме 2» и, конечно же, исполнят такие хиты, как «Сом», «Эба», «Чай, сахар» и другие. На концерте в Казани Саня сделал «Эба» (танцевальное движение, которое Алексадр Шулико исполняет в клипе. — Прим. ред.) вместе с фанатами, посмотрим, какие «фишки» группа припасла для Новосибирска.









Когда: 10 ноября

Где: лофт-парк «Подземка»

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 1300 рублей







Горячо любимый женщинами Стас Михайлов снова решил посетить столицу Сибири. Артист вновь приехал в стены ДКЖ со своей концертной программой «Самый лучший день». Советуем запастись носовыми платками — Стас исполнит свои самые лиричные песни, и цветами — ведь певец любит пройтись по залу и собрать себе небольшую оранжерею.











Когда: 10 ноября

Где: ДКЖ

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 4800 рублей







В воскресенье явно будет твориться что-то неладное, но, возможно, весёлое. Группа «Френдзона» — молодой панк-коллектив — сойдет с интернет-комиксов и исполнит в Новосибирске свои незатейливые хиты. У школьников пошла первая череда сольных концертов — их тур называется ни дать ни взять «Главная вписка твой жизни».











Когда: 11 ноября

Где: лофт-парк «Подземка»

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: от 999 до 1799 рублей





Самые красивые и видные мейн-куны, британцы, сфинксы и другие представители кошачьих одарят своим вниманием Новосибирск. География участников выставки кошек — от Москвы до Владивостока, а в комплекте к пушистым четверолапым обещают привезти ещё и обезьяну. На выставке будет работать фонд помощи животным и пройдёт продажа котят из известных питомников России.











Когда: 10 и 11 ноября

Где: улица Селезнёва, 46/1, 2-й этаж.

Во сколько: с 10:00 до 18:00

Сколько стоит: взрослый билет 200 рублей, детский — 150 рублей







Если хочется немного изыска и есть желание разбудить в себе гурмана — сходите на кулинарный мастер-класс. Тесной компанией (количество мест ограниченно) можно будет научиться готовить филе палтуса в прованском соусе и мильфея с сырным кремом и ягодами. В качестве бонуса — привлекательный шеф-повар. Учиться готовить необязательно — можно просто любоваться шефом.











Когда: 10 ноября

Где: ресторан «Жан Хуан Лу»

Во сколько: 12:00

Сколько стоит: 1490 рублей







В воскресный вечер сходите на премьеру спектакля «Серёжа очень тупой». Постановка московского драматурга как раз откроет новый сезон театра «Старый дом». Пьеса — весьма необычный взгляд на то, что будет, если в размеренную обычную жизнь простого программиста добавить немного абсурда. Если у вас есть Серёжа, непременно возьмите его с собой.











Когда: 11 ноября

Где: театр «Старый дом»

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: от 500 до 800 рублей







Идти в шумный бар на танцы не обязательно, если есть возможность посмотреть кино. В ночь с субботы на воскресенье антикафе Fine-Time проведёт большой кинопоказ фильмов серии Marvel. Кофе, чай, какао и другие плюшки уже входят в стоимость, остаётся просто наслаждаться кинолентой про супергероев.











Когда: 10 ноября

Где: антикафе Fine-Time

Во сколько: 22:00

Сколько стоит: 350 рублей







В мире кино к приближающимся выходным вышло несколько новинок с рейтингом ожидания в районе 70% и выше по версии сайта Kinopoisk.ru. Российская приключенческая драма Александра Куликова «Пришелец» расскажет, как в результате цепи трагических случайностей на далёкой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя, и для людей.

12+









Фантастическая лента «Дубликат» с Патришей Кларксон и Энселом Эргонтом («Виноваты звёзды», «Дивергент») вышла в прокат 8 ноября. Главный герой Джонатан, как обычно, начинает свой день и довольно обыденно проводит его. Всё как у всех, если бы не одна деталь — каждый день молодой человек проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведёт активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от самого себя — о том, что он делал во второй половине дня.

16+











С детьми можно посмотреть мультфильм про волшебницу Ядвигу, которая неожиданно стала отшельницей и превратилась в Ягу. «Баба Яга. Начало» — красочное и захватывающее приключение, в котором сила дружбы и вера в добро побеждают зло, предательство и одиночество.

6+









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