СибГУТИ второй раз за год лишили аккредитации по трём направлениям

Вуз второй год подряд не сможет выдавать дипломы социологам и экономистам





Рособрнадзор опубликовал итоги проверки в Сибирском госуниверситете телекоммуникаций и информатики — вуз оставили без аккредитации по трём направлениям.





Проверку в вузе проводили в октябре. По её итогам вуз лишили аккредитации по таким направлениям, как «Экономика и управление» (бакалавриат и аспирантура), «Социология и социальная работа» (бакалавриат и аспирантура), «Философия, этика и религиоведение» (аспирантура). Это значит, что студенты, которые обучаются по этим направлениям, смогут получить диплом только негосударственного образца.





Среди несоответствий, которые нашли специалисты Рособрнадзора, в основном были нарушения в распределении академических часов по некоторым предметам.





По тем же трём направлениям вуз лишали аккредитации в прошлом году — перед началом учебного года. Как объяснил корреспонденту НГС проректор по учебной работе СибГУТИ Сергей Мамойленко, в этом году вуз вновь подал на аккредитацию по этим направлениям.





«У нас аккредитация [в этом году] была плановая, и мы её успешно прошли. Мы попытались в рамках этой же аккредитации вернуть, то есть аккредитовать заново те программы, по которым мы лишились аккредитации, и это не получилось», — рассказал он и отметил, что по всем остальным программам вуз прошёл аккредитацию.







По словам проректора, сейчас на этих направлениях учится около 40 человек — это заочники, которые согласились получить диплом негосударственного образца. Остальных студентов ещё в прошлом году успешно перевели в СГУГиТ, РАНХиГС и в некоторые другие новосибирские вузы.





Месяц назад другой новосибирский вуз лишили аккредитации по одному направлению — его ректор извинился перед студентами за это. А в конце лета аккредитации лишили предпоследний в Новосибирске частный вуз — эксперты посчитали это массовой зачисткой частных вузов и популярных специальностей, связанных с экономикой и юриспруденцией.