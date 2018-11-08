В новосибирском театре поставили абсурдный спектакль «Серёжа очень тупой»

Спектакль поставил московский драматург Дмитрий Данилов, режиссёр спектакля — Никита Бетехтин, художник — Алексей Лобанов

Сегодня, 8 ноября, в театре «Старый дом» прошла открытая репетиция нового спектакля «Серёжа очень тупой» — на прогон попал корреспондент НГС.





На первый взгляд — ощущение, будто зритель пришел поиграть на квест в жанре перфоманс с полным погружением в атмосферу и участием живых актеров. Небольшая сцена театра задекорирована под современную квартиру в новостройке — о новизне жилья говорят транслируемые на телевизорах виды с камер подъезда. Впоследствии телевизоры тоже сыграют свою роль.







Перед началом действия вышел режиссер и предупредил, что во время репетиции могут быть остановки и повторные проигрыши отдельных сцен. Бетехтин попросил зрителей быть внимательными и подмечать детали.







Это была полноценная прогонка пьесы с декорациями, костюмами и антуражем, но внезапное: «Стоп, ещё раз!» — от режиссера, все равно явилось неожиданным, потому что спустя время забывается, что это репетиция, а не полноценный показ. За тридцать минут актерской игры режиссер вмешивался два раза.







Сюжет разворачивается вокруг обычного программиста Сергея, к которому пришла необычная служба доставки. Трое специалистов должны пробыть у молодого человека в течение часа. Вся основная линия происходит в квартире главного героя.







«Посылку доставляют три курьера. Но, вручив её, странные визитёры почему-то остаются в квартире Сережи, заводят нелепые разговоры, а на вопрос, когда они всё-таки уйдут, отвечают:





"Мы же вам сказали, когда звонили: будем у вас в течение часа. Вы сказали — нормально. Ну вот, мы у вас должны пробыть в течение часа"», — говорится в аннотации спектакля.





«Как реагировать на происходящее? Кто эти курьеры и чего они хотят? Что в посылке, которую Серёжа ни от кого не ждал? И почему, казалось бы, рациональный и здравомыслящий программист Серёжа всё же очень тупой?» — на эти вопросы должен ответить спектакль: они приводятся в описании постановки





Премьера спектакля в Новосибирске запланирована на 10 ноября, пьеса откроет 85-й театральный сезон, цены начинаются от 500 рублей





В роли очень тупого Серёжи актёр «Старого дома» Тимофей Мамлин





С этой постановкой Данилов принимал участие во внеконкурсной программе фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2017». Это вторая пьеса, которая принесла успех прозаику.







В начале осени рабочие закончили ремонт театра «Старый дом» и вернули ему фасад, почти к первоначальному, задуманному архитектором Андреем Крячковым, виду.