В новосибирском театре поставили абсурдный спектакль «Серёжа очень тупой»

В «Старом доме» прошла предпремьерная репетиция новой постановки

Спектакль поставил московский драматург Дмитрий Данилов, режиссёр спектакля — Никита Бетехтин, художник — Алексей Лобанов
Спектакль поставил московский драматург Дмитрий Данилов, режиссёр спектакля — Никита Бетехтин, художник — Алексей Лобанов

Сегодня, 8 ноября, в театре «Старый дом» прошла открытая репетиция нового спектакля «Серёжа очень тупой» — на прогон попал корреспондент НГС.


На первый взгляд — ощущение, будто зритель пришел поиграть на квест в жанре перфоманс с полным погружением в атмосферу и участием живых актеров. Небольшая сцена театра задекорирована под современную квартиру в новостройке — о новизне жилья говорят транслируемые на телевизорах виды с камер подъезда. Впоследствии телевизоры тоже сыграют свою роль.


Перед началом действия вышел режиссер и предупредил, что во время репетиции могут быть остановки и повторные проигрыши отдельных сцен. Бетехтин попросил зрителей быть внимательными и подмечать детали.


Это была полноценная прогонка пьесы с декорациями, костюмами и антуражем, но внезапное: «Стоп, ещё раз!» — от режиссера, все равно явилось неожиданным, потому что спустя время забывается, что это репетиция, а не полноценный показ. За тридцать минут актерской игры режиссер вмешивался два раза.


Сюжет разворачивается вокруг обычного программиста Сергея, к которому пришла необычная служба доставки. Трое специалистов должны пробыть у молодого человека в течение часа. Вся основная линия происходит в квартире главного героя.


«Посылку доставляют три курьера. Но, вручив её, странные визитёры почему-то остаются в квартире Сережи, заводят нелепые разговоры, а на вопрос, когда они всё-таки уйдут, отвечают: 


"Мы же вам сказали, когда звонили: будем у вас в течение часа. Вы сказали — нормально. Ну вот, мы у вас должны пробыть в течение часа"», — говорится в аннотации спектакля. 


«Как реагировать на происходящее? Кто эти курьеры и чего они хотят? Что в посылке, которую Серёжа ни от кого не ждал? И почему, казалось бы, рациональный и здравомыслящий программист Серёжа всё же очень тупой?» — на эти вопросы должен ответить спектакль: они приводятся в описании постановки
«Как реагировать на происходящее? Кто эти курьеры и чего они хотят? Что в посылке, которую Серёжа ни от кого не ждал? И почему, казалось бы, рациональный и здравомыслящий программист Серёжа всё же очень тупой?» — на эти вопросы должен ответить спектакль: они приводятся в описании постановки


Премьера спектакля в Новосибирске запланирована на 10 ноября, пьеса откроет 85-й театральный сезон, цены начинаются от 500 рублей
Премьера спектакля в Новосибирске запланирована на 10 ноября, пьеса откроет 85-й театральный сезон, цены начинаются от 500 рублей


В роли очень тупого Серёжи актёр «Старого дома» Тимофей Мамлин
В роли очень тупого Серёжи актёр «Старого дома» Тимофей Мамлин


С этой постановкой Данилов принимал участие во внеконкурсной программе фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2017». Это вторая пьеса, которая принесла успех прозаику.


В начале осени рабочие закончили ремонт театра «Старый дом» и вернули ему фасад, почти к первоначальному, задуманному архитектором Андреем Крячковым, виду

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