В новосибирском театре поставили абсурдный спектакль «Серёжа очень тупой»
В «Старом доме» прошла предпремьерная репетиция новой постановки
Сегодня, 8 ноября, в театре «Старый дом» прошла открытая репетиция нового спектакля «Серёжа очень тупой» — на прогон попал корреспондент НГС.
На первый взгляд — ощущение, будто зритель пришел поиграть на квест в жанре перфоманс с полным погружением в атмосферу и участием живых актеров. Небольшая сцена театра задекорирована под современную квартиру в новостройке — о новизне жилья говорят транслируемые на телевизорах виды с камер подъезда. Впоследствии телевизоры тоже сыграют свою роль.
Перед началом действия вышел режиссер и предупредил, что во время репетиции могут быть остановки и повторные проигрыши отдельных сцен. Бетехтин попросил зрителей быть внимательными и подмечать детали.
Это была полноценная прогонка пьесы с декорациями, костюмами и антуражем, но внезапное: «Стоп, ещё раз!» — от режиссера, все равно явилось неожиданным, потому что спустя время забывается, что это репетиция, а не полноценный показ. За тридцать минут актерской игры режиссер вмешивался два раза.
Сюжет разворачивается вокруг обычного программиста Сергея, к которому пришла необычная служба доставки. Трое специалистов должны пробыть у молодого человека в течение часа. Вся основная линия происходит в квартире главного героя.
«Посылку доставляют три курьера. Но, вручив её, странные визитёры почему-то остаются в квартире Сережи, заводят нелепые разговоры, а на вопрос, когда они всё-таки уйдут, отвечают:
"Мы же вам сказали, когда звонили: будем у вас в течение часа. Вы сказали — нормально. Ну вот, мы у вас должны пробыть в течение часа"», — говорится в аннотации спектакля.
С этой постановкой Данилов принимал участие во внеконкурсной программе фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2017». Это вторая пьеса, которая принесла успех прозаику.
В начале осени рабочие закончили ремонт театра «Старый дом» и вернули ему фасад, почти к первоначальному, задуманному архитектором Андреем Крячковым, виду.
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Алёна Золотухина
Фото Александра Ощепкова