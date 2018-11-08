Сорок лет спустя: американец нашёл в Сибири 19 героев своей фотосессии 1977 года
На повторную фотосессию в Новосибирск приехали даже люди из-за границы
В Новосибирск через 40 лет вернулся известный американский фотограф Натан Фарб, который в 1977 году на выставке «Фотография в США» сделал около 500 снимков новосибирцев. Из этих снимков вышел популярный проект The Russians («Русские»).
В ноябре 2018 года 77-летний Фарб приехал в Новосибирск снова. Его целью было повторить фотосессию с теми же людьми и принять участие в съёмках документального фильма о себе.
О том, как прошёл визит Фарба в Новосибирск, корреспонденту НГС рассказали продюсер и режиссёр фильма о фотографе Анатолий Скачков и сам фотограф Натан Фарб.
«Приехало 6 человек: Натан со своей дочерью Рут, которая видеохудожник. Она американка, но живёт в Берлине. Приехал я и оператор Петер Рипль [из Германии] — мы снимаем фильм, и московский журналист Андрей Филимонов, который эту историю открыл и будет писать книгу, и переводчик», — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Скачков.
В первый день, по словам Скачкова, съёмочная группа работала на улицах города, а на следующий — собрала в студии тех, кто участвовал в фотосессии 1977 года.
Часть негативов фотосессии 1977 года пропала вместе с украденным автомобилем Фарба. Угонщики, вероятно, решили, что в специальных сейфах для фотоплёнок, где хранились негативы, находятся ценности: машину бросили, а эти сейфы-коробки американская полиция так и не нашла.
Новосибирцев, которые стали героями фотосессии в 1977 году, разыскивали заранее. НГС выпустил серию публикаций об этом, последняя из них вышла в сентябре 2018 года. Анатолий Скачков выложил более 200 фотографий в своём Facebook, а НГС показал эти кадры всему городу и помог найти более двух десятков новосибирцев, которые побывали на выставке более 40 лет назад и получили чёрно-белые фотоснимки от американского фотографа.
«Вначале (перед поездкой в Новосибирск. — Прим. ред.) у меня было ощущение, что это люди-картинки, потому что у меня они были в виде картинок. А потом я подумал, что эти люди прожили полноценную жизнь. И у меня была полноценная жизнь. <…> И вот, когда они стали приходить и возобновлять наше знакомство, я видел, что это достойные люди», — рассказал Натан Фарб. Он добавил, что новосибирцы за 40 лет по большому счёту не изменились, а вот Новосибирск, за исключением площади Ленина, изменился разительно.
На повторную фотосессию пришли 19 новосибирцев. Ещё один желающий прийти не смог — как пояснил Скачков, человек находился в Италии. Зато специально встретиться с американским фотографом прибыли люди из Москвы, Сургута и Белоруссии. Некоторые приходили семьями, с внуками и даже правнуками.
«Очень приятно было поговорить с хореографом Казимиром Мардановым, он преподаёт в балетном училище и работает в театре музкомедии. Он очень хорошо помнит выставку, как туда ходил с папой. Казимиру тогда было всего 10 или 11 лет. <…> А теперь его сыну 10 лет. Папа уже умер. <…> А Казимир безумно похож на отца и на фотографии стоит на месте своего отца, а на его месте стоит его сын», — рассказал Анатолий Скачков.
Во время съёмки новой фотосессии Натан Фарб старался повторить старые кадры по композиции, расположению людей и заднему фону. Единственное, что в 1977 году снимки были чёрно-белыми, а в 2018-м — цветными.
Полуторачасовой документальный фильм об американском фотографе снимался не только в Новосибирске, но и в городах США. По планам режиссёра Анатолия Скачкова, видео будет готово только в 2019 году. Сначала фильм отправят на фестивали, а потом, как пообещал автор, ленту покажут и в Новосибирске. Также летом 2019 года в Новосибирске на площади Ленина запланирована выставка работ Натана Фарба из портретов новосибирцев 1970-х годов, которые, возможно, дополнят и современными снимками.
В 1970-х Натан Фарб решил сфотографировать советских граждан, чтобы показать Западу, что они обычные люди. «Я хотел, чтобы они полюбили этих людей», — неоднократно повторял Фарб. Проект удался, но после, как признался фотохудожник, он больше не снимал людей — перешёл на пейзажи.
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Илья Калинин
Фото Алексея Цилера (1–4), автора (5–6)