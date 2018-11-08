Сорок лет спустя: американец нашёл в Сибири 19 героев своей фотосессии 1977 года

Известный американский фотограф Натан Фарб вернулся в Новосибирск, чтобы повторно снять тех, кто приходил на фотовыставку 1977 года





В Новосибирск через 40 лет вернулся известный американский фотограф Натан Фарб, который в 1977 году на выставке «Фотография в США» сделал около 500 снимков новосибирцев. Из этих снимков вышел популярный проект The Russians («Русские»).







В ноябре 2018 года 77-летний Фарб приехал в Новосибирск снова. Его целью было повторить фотосессию с теми же людьми и принять участие в съёмках документального фильма о себе.







О том, как прошёл визит Фарба в Новосибирск, корреспонденту НГС рассказали продюсер и режиссёр фильма о фотографе Анатолий Скачков и сам фотограф Натан Фарб.







«Приехало 6 человек: Натан со своей дочерью Рут, которая видеохудожник. Она американка, но живёт в Берлине. Приехал я и оператор Петер Рипль [из Германии] — мы снимаем фильм, и московский журналист Андрей Филимонов, который эту историю открыл и будет писать книгу, и переводчик», — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Скачков.







Повторное знакомство с участниками той самой фотосессии





В первый день, по словам Скачкова, съёмочная группа работала на улицах города, а на следующий — собрала в студии тех, кто участвовал в фотосессии 1977 года.





Часть негативов фотосессии 1977 года пропала вместе с украденным автомобилем Фарба. Угонщики, вероятно, решили, что в специальных сейфах для фотоплёнок, где хранились негативы, находятся ценности: машину бросили, а эти сейфы-коробки американская полиция так и не нашла.





В 1977 году Натан Фарб сделал около 500 снимков новосибирцев: некоторые негативы были утрачены во время кражи





Новосибирцев, которые стали героями фотосессии в 1977 году, разыскивали заранее. НГС выпустил серию публикаций об этом, последняя из них вышла в сентябре 2018 года. Анатолий Скачков выложил более 200 фотографий в своём Facebook, а НГС показал эти кадры всему городу и помог найти более двух десятков новосибирцев, которые побывали на выставке более 40 лет назад и получили чёрно-белые фотоснимки от американского фотографа.







«Вначале (перед поездкой в Новосибирск. — Прим. ред.) у меня было ощущение, что это люди-картинки, потому что у меня они были в виде картинок. А потом я подумал, что эти люди прожили полноценную жизнь. И у меня была полноценная жизнь. <…> И вот, когда они стали приходить и возобновлять наше знакомство, я видел, что это достойные люди», — рассказал Натан Фарб. Он добавил, что новосибирцы за 40 лет по большому счёту не изменились, а вот Новосибирск, за исключением площади Ленина, изменился разительно.







На повторную съёмку из тех участников фотосессии 1977 года собралось 19 человек





На повторную фотосессию пришли 19 новосибирцев. Ещё один желающий прийти не смог — как пояснил Скачков, человек находился в Италии. Зато специально встретиться с американским фотографом прибыли люди из Москвы, Сургута и Белоруссии. Некоторые приходили семьями, с внуками и даже правнуками.







«Очень приятно было поговорить с хореографом Казимиром Мардановым, он преподаёт в балетном училище и работает в театре музкомедии. Он очень хорошо помнит выставку, как туда ходил с папой. Казимиру тогда было всего 10 или 11 лет. <…> А теперь его сыну 10 лет. Папа уже умер. <…> А Казимир безумно похож на отца и на фотографии стоит на месте своего отца, а на его месте стоит его сын», — рассказал Анатолий Скачков.







Во время съёмки новой фотосессии Натан Фарб старался повторить старые кадры по композиции, расположению людей и заднему фону. Единственное, что в 1977 году снимки были чёрно-белыми, а в 2018-м — цветными.







Участница фотосессии 1977 года Татьяна Падве получила от Фарба в подарок своё старое фото, утерянное много лет назад





Полуторачасовой документальный фильм об американском фотографе снимался не только в Новосибирске, но и в городах США. По планам режиссёра Анатолия Скачкова, видео будет готово только в 2019 году. Сначала фильм отправят на фестивали, а потом, как пообещал автор, ленту покажут и в Новосибирске. Также летом 2019 года в Новосибирске на площади Ленина запланирована выставка работ Натана Фарба из портретов новосибирцев 1970-х годов, которые, возможно, дополнят и современными снимками.







Слева направо: Анатолий Скачков, Татьяна Падве, Натан Фарб и директор музея Новосибирска Елена Щукина обсуждают идею выставки





В 1970-х Натан Фарб решил сфотографировать советских граждан, чтобы показать Западу, что они обычные люди. «Я хотел, чтобы они полюбили этих людей», — неоднократно повторял Фарб. Проект удался, но после, как признался фотохудожник, он больше не снимал людей — перешёл на пейзажи.