Спасатели предупредили новосибирцев о резком похолодании и сильном ветре
Новосибирское МЧС разослало SMS-предупреждения жителям города и области
Днём 8 ноября новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о ветре, который может достигнуть 23 м/с.
Около 15:00 жителей Новосибирска и области предупредили о том, что 9 ноября ожидается мокрый снег и сильные заносы на дорогах. Помимо этого заметно ухудшится видимость, будет сильная гололедица, а днём случится резкое похолодание. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.
В октябре НГС публиковал рекомендации спасателей о том, что нужно делать при сильном ветре.
Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот SMS-сообщения (2)