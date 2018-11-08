Спасатели предупредили новосибирцев о резком похолодании и сильном ветре

В пятницу, 9 ноября, в Новосибирске ожидается усиление ветра до 23 м/с





Днём 8 ноября новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о ветре, который может достигнуть 23 м/с.







Около 15:00 жителей Новосибирска и области предупредили о том, что 9 ноября ожидается мокрый снег и сильные заносы на дорогах. Помимо этого заметно ухудшится видимость, будет сильная гололедица, а днём случится резкое похолодание. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.







В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.







Новосибирские спасатели предупредили горожан о резком похолодании





В октябре НГС публиковал рекомендации спасателей о том, что нужно делать при сильном ветре.







Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

