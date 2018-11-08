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Спасатели предупредили новосибирцев о резком похолодании и сильном ветре

Новосибирское МЧС разослало SMS-предупреждения жителям города и области

В пятницу, 9 ноября, в Новосибирске ожидается усиление ветра до 23 м/с
В пятницу, 9 ноября, в Новосибирске ожидается усиление ветра до 23 м/с


Днём 8 ноября новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о ветре, который может достигнуть 23 м/с.


Около 15:00 жителей Новосибирска и области предупредили о том, что 9 ноября ожидается мокрый снег и сильные заносы на дорогах. Помимо этого заметно ухудшится видимость, будет сильная гололедица, а днём случится резкое похолодание. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.


В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.


Новосибирские спасатели предупредили горожан о резком похолодании
Новосибирские спасатели предупредили горожан о резком похолодании


В октябре НГС публиковал рекомендации спасателей о том, что нужно делать при сильном ветре.


Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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