ДТП на «Речном вокзале» привело к коллапсу на Коммунальном мосту
Выезд с левого берега на правый серьёзно затруднён
Днём в четверг, 8 ноября, по Октябрьскому мосту в Новосибирске растянулась огромная пробка — к затору привело ДТП в районе «Речного вокзала».
Пробка тянется по всему мосту с левого берега на правый — скорость машин в потоке не превышает 5 километров в час.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, движение по Октябрьскому мосту и Большевистской серьёзно затруднено из-за аварии, которая случилась на улице Восход.
«На улице Восход седан Hyundai догнал кроссовер Lexus. Автобус оказался заблокирован участниками аварии. Троллейбус не участвует в ДТП, но с большим трудом протискивается через единую свободную полосу», — сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
В начале этой недели, вечером 6 ноября, новосибирские водители встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложнили снег и гололедица.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/act54 (1), скриншот yandex.ru/maps (2)