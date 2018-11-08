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ДТП на «Речном вокзале» привело к коллапсу на Коммунальном мосту

Выезд с левого берега на правый серьёзно затруднён

В аварии сошлись седан Hyundai и кроссовер Lexus
В аварии сошлись седан Hyundai и кроссовер Lexus

Днём в четверг, 8 ноября, по Октябрьскому мосту в Новосибирске растянулась огромная пробка — к затору привело ДТП в районе «Речного вокзала».


Пробка тянется по всему мосту с левого берега на правый — скорость машин в потоке не превышает 5 километров в час.


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, движение по Октябрьскому мосту и Большевистской серьёзно затруднено из-за аварии, которая случилась на улице Восход.


«На улице Восход седан Hyundai догнал кроссовер Lexus. Автобус оказался заблокирован участниками аварии. Троллейбус не участвует в ДТП, но с большим трудом протискивается через единую свободную полосу», — сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».


Из-за ДТП на Восходе движение на прилегающих улицах оказалось серьёзно затруднено
Из-за ДТП на Восходе движение на прилегающих улицах оказалось серьёзно затруднено


В начале этой недели, вечером 6 ноября, новосибирские водители встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложнили снег и гололедица.

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