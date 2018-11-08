У слепого новосибирца украли в метро сумку с важными документами

В ней лежали направление на операцию и ноутбук для незрячих

Обходчики нашли сумку в тоннеле





У незрячего новосибирца Александра Юрлагина пропала сумка с документами и направлением на операцию, также в ней лежал специальный компьютер для слабовидящих. Инцидент произошёл накануне, 7 ноября.





За время подготовки публикации выяснилось, что сумку нашли сотрудники метрополитена — она была в тоннеле. Семья Юрлагина уверена, что сумку украли и выкинули.





Евгений Юрлагин рассказал корреспонденту НГС, что его брат вместе с отцом ездили на обследование в МНТК, чтобы подготовиться к предстоящей операции. Когда они вышли из вагона на станции «Площадь Маркса», то поняли, что у них пропала сумка.





«Думаю, сумку вытащили, когда папа помогал брату выйти. Для человека там не было ничего ценного: компьютер для слепого зрячему человеку — неизвестно что вообще, хитрая вещь. Вытащили только флешку из него, и бросили сумку в тоннель метро», — рассказал Евгений.





По словам Евгения Юрлагина, сотрудники метро откликнулись на сообщение семьи и сразу же просмотрели записи с камер наблюдения, но не смогли найти момент, когда вор взял сумку. Однако поздно ночью, уже после закрытия метро, обходчики нашли вещи в тоннеле. Утром 8 ноября её уже вернули Юрлагиным.





Сибиряки регулярно приходят на помощь друг другу. В октябре НГС рассказал историю налогового инспектора из Бердска, чья ипотечная квартира сгорела дотла — коллеги организовали сбор помощи для её семьи.