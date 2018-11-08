Дорога новая, пробки как везде: мэрия задумалась о расширении перекрёстка за улицей Георгия Колонды
Но ещё неясно, найдутся ли на это деньги
Вторая очередь улицы Георгия Колонды, введенная в эксплуатацию 17 октября, с первых же дней привела к серьёзным вечерним пробкам — заторы возникли на улице Светлановской и на самой улице Георгия Колонды.
Сегодня в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщили, что сейчас городские власти решают вопрос о строительстве светофора на перекрёстке улиц Окружной, Федосеева и Рекордного переулка — это мера могла бы разгрузить новую улицу Георгия Колонды в пиковые часы.
«В настоящее время изменён режим работы светофорного объекта и увеличено время зеленого сигнала по Георгия Колонды, а также изменён приоритет проезда на перекрёстке улиц Окружная — Фадеева — Рекордный переулок.
Вопрос расширения указанного перекрёстка со строительством светофорного объекта в настоящее время рассматривается,
и решение будет принято с учетом лимитов финансирования», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого, который позволяет добраться до микрорайонов на севере Новосибирска. Предполагается, что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей».
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Александр Сильченко
Фото Дмитрия Косенко