Чиновники устроили облаву на нелегальных таксистов — в центре нашёлся только один

Таксистам-нелегалам грозит штраф до 2,5 тысяч рублей





Министерство транспорта Новосибирской области решило найти нелегальных таксистов в Центральном районе города. Без лицензии работал только один таксист — его оштрафовали.





Рейд проходил в среду, 7 ноября. Представители минтранса Новосибирской области работали совместно с полицейскими и сотрудниками ГИБДД.





«В ходе проведения указанных мероприятий за оказание нелегальных услуг под видом таксомоторных перевозок был задержан житель города Новосибирска. За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения он будет привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ и подвергнут уплате административного штрафа, размер которого может составить от 2000 до 2500 рублей», — сообщили в областном министерстве транспорта.





В минтрансе также отметили, что подобные проверки будут проводиться регулярно не только в городе, но и в населённых пунктах Новосибирской области.





О том, как проходит спецоперация по выявлению нетрезвых водителей, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.

