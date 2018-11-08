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«Только успел взять за шкирку»: сибиряк рассказал, как спас соседа из горящей квартиры

Пострадавший остаётся в тяжёлом состоянии

Прежде чем зайти в горящую квартиру, Василий Петров взял с собой мокрое полотенце
Прежде чем зайти в горящую квартиру, Василий Петров взял с собой мокрое полотенце


Житель Кольцово Новосибирской области Василий Петров рассказал, как вместе с соседями спасал хозяина загоревшейся квартиры.


Пожар в Кольцово произошёл сегодня рано утром — на последнем этаже четырёхэтажного дома загорелась однокомнатная квартира. Её хозяин попал в больницу — его вызволили соседи.


«Я проснулся от шума, что кто-то долбит в дверь. Соседка ближайшая через стену пыталась его разбудить. Она слышала сначала за стенкой, что он ходил, потом слышала, как он упал, по полу вроде кувыркался. Потом она видимо вышла, не знаю, как она учуяла дым. Начала ему долбить в дверь. Вот я и проснулся от этого звука», — рассказал корреспонденту НГС Василий Петров.


Петров отметил, что живёт на одном этаже с соседом, у которого загорелась квартира. Он вышел в коридор, чтобы посмотреть, что происходит — там стояли уже около 10 человек. Сначала они пытались выломать дверь топором, но у них это не получилось. В итоге дверь получилось вскрыть выдергой, которую принёс один из жильцов.


«Там было дымно, но и до этого через дверь тянуло дымом, и чувствовалось тепло оттуда, поэтому ускорялись. Огонь был на диване — было немного огня в середине. Не сказать, что было пламени много, но дыма было много», — описал увиденное в квартире Василий Петров.


После того, как дверь вскрыли, Петров отправился намочить полотенце, а затем вошёл в затянутую дымом квартиру. Там он увидел лежавшего на полу соседа — Петров вытащил его волоком в подъезд. 


«Я вернулся обратно, дыма уже было очень много, я только успел его за шкирку взять и выволочить», — рассказал сибиряк.


Соседи положили пострадавшего на покрывало и вынесли на улицу — на место происшествия приехал его сын, который и увёз отца в больницу.


Василий отметил, что пострадавший — отец его друга, сейчас он в тяжёлом состоянии.


Прежде источник, знакомый с ситуацией сообщал, что мужчина отравился угарным газом.


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщают, что предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. Пожар обнаружили в 6:34, пожарные прибыли на место в 6:39, открытое горение ликвидировали в 7:14, а полностью закончили работу в 7:26. На месте работали 13 пожарных, с ними были три автоцистерны и автолестница.


«Только успел взять за шкирку»: сибиряк рассказал, как спас соседа из горящей квартиры



Пожар случился в квартире на 4-м этаже
Пожар случился в квартире на 4-м этаже


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