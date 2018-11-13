Троллейбус № 10 решили пустить по Красному проспекту

Теперь конечной будет остановка «Муниципальный банк»

«Дом Ленина» теперь будет промежуточной остановкой маршрута — троллейбус поедет дальше по Красному проспекту 
«Дом Ленина» теперь будет промежуточной остановкой маршрута — троллейбус поедет дальше по Красному проспекту 


Новосибирский троллейбус № 10 теперь будет ходить по Красному проспекту — маршрут решили продлить до остановки «Муниципальный банк». 


За новый маршрут выступило большинство участников опроса, который проводил Центр управления городским автоэлектротранспортом, — 63,8% из более чем 400 проголосовавших. 


«Принято решение о согласовании указанного изменения троллейбусного маршрута № 10. В настоящее время ведется подготовка соответствующих документов для внесения изменений в работу троллейбусного маршрута № 10», — сообщили в пресс-центре мэрии. 


Когда именно троллейбус № 10 пойдёт по новому маршруту, в мэрии пока не уточнили. 


Маршрут № 10 будет проходить по участку Красного проспекта от Максима Горького до Державина
Маршрут № 10 будет проходить по участку Красного проспекта от Максима Горького до Державина


Недавно в Новосибирске ввели сетевой тариф, который даёт скидку при пересадке с одного вида электротранспорта на другой. Чаще всего им пользуются в общественном транспорте левобережья

Прочтений: 3165

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено