Троллейбус № 10 решили пустить по Красному проспекту
Теперь конечной будет остановка «Муниципальный банк»
Новосибирский троллейбус
За новый маршрут выступило большинство участников опроса, который проводил Центр управления городским автоэлектротранспортом, — 63,8% из более чем 400 проголосовавших.
«Принято решение о согласовании указанного изменения троллейбусного маршрута
Когда именно троллейбус
Недавно в Новосибирске ввели сетевой тариф, который даёт скидку при пересадке с одного вида электротранспорта на другой. Чаще всего им пользуются в общественном транспорте левобережья.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)