Троллейбус № 10 решили пустить по Красному проспекту

Теперь конечной будет остановка «Муниципальный банк»

«Дом Ленина» теперь будет промежуточной остановкой маршрута — троллейбус поедет дальше по Красному проспекту





Новосибирский троллейбус № 10 теперь будет ходить по Красному проспекту — маршрут решили продлить до остановки «Муниципальный банк».





За новый маршрут выступило большинство участников опроса, который проводил Центр управления городским автоэлектротранспортом, — 63,8% из более чем 400 проголосовавших.







«Принято решение о согласовании указанного изменения троллейбусного маршрута № 10 . В настоящее время ведется подготовка соответствующих документов для внесения изменений в работу троллейбусного маршрута № 10 », — сообщили в пресс-центре мэрии.







Когда именно троллейбус № 10 пойдёт по новому маршруту, в мэрии пока не уточнили.





Маршрут № 10 будет проходить по участку Красного проспекта от Максима Горького до Державина





Недавно в Новосибирске ввели сетевой тариф, который даёт скидку при пересадке с одного вида электротранспорта на другой. Чаще всего им пользуются в общественном транспорте левобережья.

