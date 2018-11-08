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Последнее готов отдать: орангутана Бату обворовала Мишель, а остатками фруктов он поделился

Сибирячка сняла видео о том, как делят фрукты приматы из зоопарка

Орангутаны Мишель и Бату из Новосибирского зоопарка часто не могут поделить фрукты
Орангутаны Мишель и Бату из Новосибирского зоопарка часто не могут поделить фрукты


Новосибирский фотограф Анна Новикова опубликовала забавный ролик из жизни двух орангутанов Новосибирского зоопарка Мишель и Бату.


Видео, на котором Мишель нагло отобрала фрукты у спокойного Бату, Анна Новикова сняла вчера, 7 ноября.


«У них каждый день что-то такое случается. Они сидели на верху, а мы за гиббонами наблюдали — туда-сюда разрывались. Смотрю — Бату притащил, вывалил прям эти фрукты. И тут сразу же Мишель махом сбежала вниз, всё заграбастала — и наверх. Он пошёл, остатки фруктов взял и пошёл ей относить. Он всегда за ней ухаживает и последнее ей отдаёт», — рассказала корреспонденту НГС Анна Новикова.



Орангутан Мишель появилась в Новосибирском зоопарке в октябре прошлого года, тогда ей было 8 лет. Её привезли специально в пару к 18-летнему Бату. Он живёт в зоопарке около 10 лет с тех пор, как переехал из Чехии.

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