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Улицу Семьи Шамшиных раскопают из-за ремонта теплотрассы

С сегодняшнего дня дорога сузится на две полосы

Теплоэнергетики сужают дорогу до 20 ноября
Теплоэнергетики сужают дорогу до 20 ноября


С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улице Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска: недалеко от пересечения с Фрунзе дорогу существенно сузят.


«С 8 ноября ограничивается движение транспорта по улице Семьи Шамшиных в районе здания № 52. Проезжая часть будет сужена на восемь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии добавили, что дорогу сужают из-за аварийного ремонта теплотрассы. Закончить работу теплоэнергетики планируют до 20 ноября.


Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам
Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам


Также сейчас до 15 ноября сужен участок дороги на улице Коммунистической, а до 19 ноября — отрезок улицы Мичурина за оперным театром.

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