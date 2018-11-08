Улицу Семьи Шамшиных раскопают из-за ремонта теплотрассы

С сегодняшнего дня дорога сузится на две полосы

Теплоэнергетики сужают дорогу до 20 ноября





С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улице Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска: недалеко от пересечения с Фрунзе дорогу существенно сузят.







«С 8 ноября ограничивается движение транспорта по улице Семьи Шамшиных в районе здания № 52 . Проезжая часть будет сужена на восемь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии добавили, что дорогу сужают из-за аварийного ремонта теплотрассы. Закончить работу теплоэнергетики планируют до 20 ноября.







Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам





Также сейчас до 15 ноября сужен участок дороги на улице Коммунистической, а до 19 ноября — отрезок улицы Мичурина за оперным театром.