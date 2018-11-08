Улицу Семьи Шамшиных раскопают из-за ремонта теплотрассы
С сегодняшнего дня дорога сузится на две полосы
С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улице Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска: недалеко от пересечения с Фрунзе дорогу существенно сузят.
«С 8 ноября ограничивается движение транспорта по улице Семьи Шамшиных в районе здания
В мэрии добавили, что дорогу сужают из-за аварийного ремонта теплотрассы. Закончить работу теплоэнергетики планируют до 20 ноября.
Также сейчас до 15 ноября сужен участок дороги на улице Коммунистической, а до 19 ноября — отрезок улицы Мичурина за оперным театром.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)