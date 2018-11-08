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Два новосибирских университета попали в рейтинг лучших вузов мира по физическим наукам

НГТУ вошёл в этот список впервые

Среди российских вузов НГУ занял 4-е место, а НГТУ — 18-е
Среди российских вузов НГУ занял 4-е место, а НГТУ — 18-е

Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет вошли в рейтинг лучших мировых вузов, в которых изучают и преподают физические науки, составленный журналом Times Higher Education (THE). 


Вузы соревновались с учебными заведениями Великобритании, США, Европы, Китая, Индии, ЮАР, и в общем зачете НГУ вошёл в группу вузов, которые занимают 151–175-е места, а НГТУ впервые за свою историю вошёл в группу с 601-е по 800-е места — до этого вуз не попадал в рейтинг журнала THE. Среди российских вузов они заняли 4-е и 18-е места соответственно.


«Для вуза это значит больший престиж, как в участии в федеральных программах и рейтингах, так и в учебном плане. Больше учёных захотят остаться работать в нашей лаборатории квантовой криогенной электроники, в которой исследуют процессы передачи информации в квантовом компьютере. Мы уже давно хотим попасть в проект "5–100" — это проект по продвижению лучших российских вузов в рейтинге. Попадание в рейтинги, наряду с другими лучшими вузами, будут повышать наши шансы на участие в программе. Мы попали в рейтинг прежде всего за счет роста количества и качества научных публикаций, за счет сотрудничества с ведущими научными организациями», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.


При составлении рейтинга учитывались различные показатели, условно разбитые на пять направлений: инновации, международное взаимодействие, образование, исследования и цитирования. Эксперты оценивали обучение в вузе, объём научных исследований, доход, полученный от них, то, насколько активно публикуются учёные и насколько эффективно развивается международное сотрудничество.


В конце октября НГУ попал в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019 — в мировом рейтинге новосибирский университет занял 433-е место из 1250 вузов.

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