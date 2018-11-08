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В Новосибирске выбрали 16 самых красивых молодых спортсменов

8 юношей и 8 девушек в течение месяца будут бороться за звание самых красивых и спортивных

Всем участникам конкурса — до 27 лет
Всем участникам конкурса — до 27 лет


В Новосибирске выбрали 16 красивых и молодых спортсменов — больше месяца 8 пар будут бороться за звание «Спортивный дуэт». 


Как рассказали организаторы ежегодного конкурса МАУ «Стадион», в кастинге участвовали 47 человек от 17 до 27 лет, однако желающих было больше, но многим пришлось отказать из-за возраста. 


«Нам показалось не совсем честно делать такой конкурс только для девушек. Для них и так придумано немало развлечений, в том числе спортивных. И в 2016 году ко Дню защитника Отечества у нас родился проект "Мистер Спорт". Также был отбор через анкеты, месяц соревновательной программы — стрельба, бокс, бег, батут, потом финал. Скажу честно, парни менее охотно проявляли желание участвовать. Некоторые вообще, узнав, что предстоит танцевать в финале, разворачивались прямо с кастинга. В результате пары, конечно, набрались, всё прошло хорошо. Но в 2017 году возникло решение оба конкурса объединить в один — "Спортивный дуэт"», — рассказал корреспонденту НГС директор МАУ «Стадион» Александр Тропников.


Участвовать в конкурсе пришли не только студенты, но и спортсмены, которые уже стали победителями международных соревнований — на кастинге пару составили многократный призёр первенств мира и Европы по самбо Олинда Храпунова и легкоатлет Артем Исаков. В течение 5 недель участники пройдут разные спортивные испытания, а также кулинарный конкурс, а финал состоится только 14 декабря.


В середине октября самбистки Олинда Храпунова и Юлия Тригубова стали победительницами первенства мира по самбо в Грузии — для сибирячек это была долгожданная победа.

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