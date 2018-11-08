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Соседи спасли из загоревшейся квартиры задыхающегося мужчину

Пожар случился сегодня утром под Новосибирском

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Если вы стали очевидцем пожара, присылайте нам фотографии с места происшествия


Утром 8 ноября в Кольцово загорелась квартира на последнем этаже 4-этажного дома — соседи спасли на пожаре мужчину.


«По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 13 человек, сотрудниками пожарной охраны при помощи спасательных устройств спасено два человека», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


При этом источник, знакомый с происшествием, рассказал корреспонденту НГС, что до приезда пожарных жители дома спасли из загоревшейся квартиры соседа. Известно, что у мужчины отравление угарным газом.


По информации МЧС, пожар обнаружили в 6:34, пожарные прибыли на место в 6:39, открытое горение ликвидировали в 7:14, а полностью закончили работу в 7:26.


Огонь загорелся в однокомнатной квартире, он повредил домашние вещи, мебель на общей площади 10 кв. м. Причины пожара устанавливаются.


На этой неделе НГС рассказывал о другом пожаре, последствия которого оказались страшнее, — утром во вторник, 6 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира в 12-этажке на Гусинобродском шоссе: погибли брат и сестра.

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