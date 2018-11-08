Путин отправил в отставку прокурора Новосибирской области

Но в самой прокуратуре об этом ничего не знают

Владимир Фалилеев проработал на посту прокурора Новосибирской области больше трёх лет
Владимир Фалилеев проработал на посту прокурора Новосибирской области больше трёх лет

Президент Владимир Путин отправил в отставку прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева.


«Освободить от занимаемой должности <…> Фалилеева Владимира Александровича, прокурора Новосибирской области», — говорится в указе президента России № 635 от 6 ноября (копия документа есть в редакции НГС). В документе не указано, кто займёт должность вместо Фалилеева. 


При этом текст указа пока не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Нет сведений об увольнении Владимира Фалилеева и на сайте генеральной прокуратуры РФ. А на сайте региональной прокуратуры Владимир Фалилеев по-прежнему указан в качестве действующего прокурора Новосибирской области.


«Указ президента к нам не поступал в прокуратуру, связанный с отставкой или с отстранением от должности. Владимир Александрович находится в отпуске», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.


Владимир Фалилеев возглавил прокуратуру Новосибирской области в мае 2015 года, сменив на этом посту ушедшего на пенсию Евгения Овчинникова. 


До этого Фалилеев занимал посты заместителя прокурора Республики Бурятия, прокурора Читинской области и прокурора Забайкальского края. Его доход за прошлый год составил 3,5 миллиона рублей, сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.


Слухи об отставке Владимира Фалилеева с должности прокурора Новосибирской области начали появляться ещё месяц назад. Тогда в прокуратуре региона эту информацию не подтвердили, пояснив, что глава ведомства находится в отпуске.


Недавно также в отставку ушёл начальник управления ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах — приказ о его увольнении подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. Сейчас уволенный гаишник пытается вернуть свою должность через суд.

Прочтений: 12344

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (84)84
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено