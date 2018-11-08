Но в самой прокуратуре об этом ничего не знают

Владимир Фалилеев проработал на посту прокурора Новосибирской области больше трёх лет

Президент Владимир Путин отправил в отставку прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева.





«Освободить от занимаемой должности <…> Фалилеева Владимира Александровича, прокурора Новосибирской области», — говорится в указе президента России № 635 от 6 ноября (копия документа есть в редакции НГС). В документе не указано, кто займёт должность вместо Фалилеева.







При этом текст указа пока не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Нет сведений об увольнении Владимира Фалилеева и на сайте генеральной прокуратуры РФ. А на сайте региональной прокуратуры Владимир Фалилеев по-прежнему указан в качестве действующего прокурора Новосибирской области.



«Указ президента к нам не поступал в прокуратуру, связанный с отставкой или с отстранением от должности. Владимир Александрович находится в отпуске», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.







Владимир Фалилеев возглавил прокуратуру Новосибирской области в мае 2015 года, сменив на этом посту ушедшего на пенсию Евгения Овчинникова.







До этого Фалилеев занимал посты заместителя прокурора Республики Бурятия, прокурора Читинской области и прокурора Забайкальского края. Его доход за прошлый год составил 3,5 миллиона рублей, сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.





Слухи об отставке Владимира Фалилеева с должности прокурора Новосибирской области начали появляться ещё месяц назад. Тогда в прокуратуре региона эту информацию не подтвердили, пояснив, что глава ведомства находится в отпуске.





Недавно также в отставку ушёл начальник управления ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах — приказ о его увольнении подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. Сейчас уволенный гаишник пытается вернуть свою должность через суд.