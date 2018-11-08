Видео: полицейские взяли штурмом квартиру на третьем этаже — они разбили стекло и залезли через окно

Сейчас четырём подозреваемым предъявлено обвинение





Новосибирская полиция опубликовало видео штурма, который силовики устроили в августе, — тогда полицейские вместе с подразделением «Гром» через окно третьего этажа залезли в квартиру предполагаемых наркоторговцев.





Полицейские подозревали в наркоторговле группу из 4 человек: 27-летнего жителя Ленинского района и его 27-летнюю супругу, а также 28-летнего и 27-летнего жителей Кировского района Новосибирска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





По данным полиции, наркотики они продавали через интернет. Всех подозреваемых задержали по местам их жительства.





Штурм одной из квартир





«При обыске места жительства семейной пары подозреваемых сотрудники УНК (управления наркоконтроля. — Прим.ред.) обнаружили и изъяли более 800 грамм наркотических средств синтетического происхождения. В ходе обыска по местам проживания других фигурантов было изъято более 33 грамм запрещенных веществ. Кроме того, в автомобиле, находящемся в пользовании одного из подозреваемых, был обнаружен полимерный сверток с наркотическим средством синтетического происхождения массой более 19 грамм. Всего у членов группы изъято около 900 грамм запрещенных веществ», — передают в пресс-службе ГУ МВД пр НСО.





У одного из подозреваемых нашли телефон с перепиской о сбыте наркотиков.





«Согласно распределенным внутри группы ролям, супруги-злоумышленники приобретали оптовые партии наркотиков, осуществляли их хранение и фасовку, после чего все четверо членов группы оборудовали тайники-закладки для розничных закладчиков на территории Новосибирской области», — уточнили в МВД.





Сейчас задержанным предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков). Обвиняемые находятся под стражей.





Как работают сотрудники подразделения «Гром», летом новосибирцам показывали в Центральном парке во время празднования 300-летия МВД.