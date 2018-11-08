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Водитель «Лады» развернулся посреди Октябрьского моста: его пассажиры попали в реанимацию

Во время разворота «Лада» столкнулась с «Киа»

Водитель «Лады» решил повернуть назад
Водитель «Лады» решил повернуть назад


Утром 8 ноября на Октябрьском мосту водитель «Лады Гранты» решил развернуться и попал в аварию — травмы получили два его пассажира.


25-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» направлялся в 5 утра по Октябрьскому мосту в сторону левого берега.


«Следовал <…> в сторону площади Лыщинского с разворотом в обратное направление», — рассказал корреспонденту НГС пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


В итоге Лада столкнулась с «Киа Рио», которой управлял 28-летний водитель. «Киа» ехала с левого берега на правый.


В аварии пострадали пассажиры «Лады», в реанимацию попали 36-летний мужчина с переломом височной кости и 35-летняя женщина с переломом затылка.


В аварии пострадали два человека
В аварии пострадали два человека


Накануне НГС публиковал обращение жительницы Новосибирска, у которой муж попал в реанимацию после ДТП, — она ищет очевидцев аварии у кинотеатра Маяковского

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